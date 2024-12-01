Онкодиспансеры Челябинска и Магнитогорска планируют объединить

Поручение проработать объединение диспансеров дал министр Мурашко Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Онкологические диспансеры Челябинска и Магнитогорска могут объединить в единое юридическое лицо. Об этом заявил и. о. главврача областного клинического центра онкологии и ядерной медицины Андрей Лукин.

«Мы планируем реорганизацию онкологической службы. <…> По результатам визита в наш регион министра здравоохранения Мурашко Михаила Альбертовича было дано поручение проработать объединение в одно юрлицо онкологических диспансеров Челябинска и Магнитогорска», — заявил Лукин на первом областном заседании Совета главный врачей при участии губернатора Алексей Текслера. Информация об этом размещена в telegram-канале правительства Челябинской области.

Сейчас в регионе работают 16 центров онкологической помощи. Объединение онкоцентров Челябинска и Магнитогорска даст пациентам ряд преимуществ. «Это концентрация материально-технических ресурсов, эффективное их использование, возможность временного решения кадрового дефицита и внедрение единой организационно-методической модели», — пояснил Лукин. Также в 2025 году на базе центра онкологии и ядерной медицины Челябинска планируется ввести в эксплуатацию пять операционных, оснащенных по самому современному уровню.

Ранее стало известно, что магнитогорец живет с четвертой стадией онкологии семь лет и работает тренером. В 2017 году Александр Безменов столкнулся с тяжелым диагнозом. За это время прошел 25 курсов химиотерапии и десять курсов лучевой терапии. Сейчас тренер находится в ремиссии, сообщили в областной федерации бокса.