Магнитогорец живет с четвертой стадией онкологии семь лет и работает тренером

Тренер по боксу Александр Безменов из Магнитогорска (Челябинская область), живущий с четвертой стадией онкологии семь лет, находится в ремиссии. Об этом URA.RU сообщили в областной федерации бокса.
«В 2017 году Александр Безменов столкнулся с тяжелым диагнозом — онкологией на четвертой стадии. За это время он прошел 25 курсов химиотерапии и 10 курсов лучевой терапии. Но благодаря стойкости, поддержке близких и невероятному профессионализму врачей, сегодня он находится в ремиссии», — сообщили в федерации.
Безменов вместе с исполнительным директором Федерации бокса Челябинской области Игорем Бещуком 26 ноября посетил областную онкополиклинику, чтобы лично выразить благодарность лечащему врачу Игорю Маслихову и заведующей поликлиническим отделением Евгении Сергеевне Павленко. Эти врачи подарили не только шанс на жизнь, но и возможность продолжать тренерскую деятельность.В федерации пожелали Александру Безменову здоровья и сил, а врачам — новых побед над болезнью.
Как сообщает сайт клиники «Евроонко», в большинстве случаев диагноз «рак четвертой стадии» означает, что диагностирована злокачественная опухоль с отдаленными метастазами. В таких случаях шансы на наступление ремиссии стремятся к нулю. Тем не менее, с магнитогорским тренером произошел именно такой случай.
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