Спецслужбы Венгрии начали расследование в деле о подрыве трубопровода «Дружба»

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Спецслужбы Венгрии и Словакии расследуют возможную подготовку теракта на нефтепроводе «Дружба»
Спецслужбы Венгрии и Словакии расследуют возможную подготовку теракта на нефтепроводе «Дружба» Фото:

Спецслужбы Венгрии и Словакии начали расследование по поводу возможной подготовки теракта на трубопроводе «Дружба», который является одним из основных маршрутов транспортировки российской нефти в Европу. Об этом сообщают венгерские СМИ.

«По информации словацкой разведки, не только в Словакии, но и в Венгрии действует организованная группа, которая может проводить полевые изыскания вблизи нефтепровода 'Дружба' в связи с осуществлением возможного теракта», — пишет Magyar Nemzet. По словам председателя по нацбезопасности Словакии Саса Золтана, этот объект крайне защищен, поэтому высока вероятность дезинформации о готовящемся теракте. Ее источники также будут проверены.

Трубопровод «Дружба» транспортирует российский газ в Европу через Венгрию, Чехию и Словакию. По информации издания, несмотря на намерения Украины запретить использование трубопровода, венгерская компания MOL Group добилась продления его эксплуатации до конца 2024 года.

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Спецслужбы Венгрии и Словакии начали расследование по поводу возможной подготовки теракта на трубопроводе «Дружба», который является одним из основных маршрутов транспортировки российской нефти в Европу. Об этом сообщают венгерские СМИ. «По информации словацкой разведки, не только в Словакии, но и в Венгрии действует организованная группа, которая может проводить полевые изыскания вблизи нефтепровода 'Дружба' в связи с осуществлением возможного теракта», — пишет Magyar Nemzet. По словам председателя по нацбезопасности Словакии Саса Золтана, этот объект крайне защищен, поэтому высока вероятность дезинформации о готовящемся теракте. Ее источники также будут проверены. Трубопровод «Дружба» транспортирует российский газ в Европу через Венгрию, Чехию и Словакию. По информации издания, несмотря на намерения Украины запретить использование трубопровода, венгерская компания MOL Group добилась продления его эксплуатации до конца 2024 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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