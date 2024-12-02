Спецслужбы Венгрии начали расследование в деле о подрыве трубопровода «Дружба»

Спецслужбы Венгрии и Словакии начали расследование по поводу возможной подготовки теракта на трубопроводе «Дружба», который является одним из основных маршрутов транспортировки российской нефти в Европу. Об этом сообщают венгерские СМИ.
«По информации словацкой разведки, не только в Словакии, но и в Венгрии действует организованная группа, которая может проводить полевые изыскания вблизи нефтепровода 'Дружба' в связи с осуществлением возможного теракта», — пишет Magyar Nemzet. По словам председателя по нацбезопасности Словакии Саса Золтана, этот объект крайне защищен, поэтому высока вероятность дезинформации о готовящемся теракте. Ее источники также будут проверены.
Трубопровод «Дружба» транспортирует российский газ в Европу через Венгрию, Чехию и Словакию. По информации издания, несмотря на намерения Украины запретить использование трубопровода, венгерская компания MOL Group добилась продления его эксплуатации до конца 2024 года.
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