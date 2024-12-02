Жильцы аварийно-фенольного дома на улице Пионерской в Нягани (ХМАО) пожаловались на то, что из-за аварийного состояния дома в туалетах провалились полы. Об этом URA.RU рассказала одна из жительниц дома.
«В июле месяце провалились полы в мужском туалете. Только в начале ноября там начался ремонт и продолжается до сих пор. По ходу ремонта лопнула балка под женским туалетом, теперь провалились полы и там», — поделилась собеседница.
Проживающие дома с 2009 года ждут расселения, так как жилье признано ветхим, но пока данное мероприятие планируется только в 2030 году. Жильцы проживают в двухэтажном здании, которое раньше было общежитием, поэтому в доме туалеты только общего пользования на первом этаже. «Жители нашего дома: дети, пенсионеры и инвалиды на сегодняшний день остались вообще без мест общего пользования», — сообщает женщина.
В администрацию города агентство URA.RU направило официальный запрос. Ответ ожидается.
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