«Провалился пол в туалете»: жильцы бывшего общежития в ХМАО жалуются на аварийное жилье. Фото

В аварийном доме Нягани провалились полы в туалетах
© Служба новостей «URA.RU»
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Провалился пол в мужском и женском туалетах
Провалился пол в мужском и женском туалетах Фото:

Жильцы аварийно-фенольного дома на улице Пионерской в Нягани (ХМАО) пожаловались на то, что из-за аварийного состояния дома в туалетах провалились полы. Об этом URA.RU рассказала одна из жительниц дома.

«В июле месяце провалились полы в мужском туалете. Только в начале ноября там начался ремонт и продолжается до сих пор. По ходу ремонта лопнула балка под женским туалетом, теперь провалились полы и там», — поделилась собеседница.

Проживающие дома с 2009 года ждут расселения, так как жилье признано ветхим, но пока данное мероприятие планируется только в 2030 году. Жильцы проживают в двухэтажном здании, которое раньше было общежитием, поэтому в доме туалеты только общего пользования на первом этаже. «Жители нашего дома: дети, пенсионеры и инвалиды на сегодняшний день остались вообще без мест общего пользования», — сообщает женщина.

В администрацию города агентство URA.RU направило официальный запрос. Ответ ожидается.

Пол в туалете
Пол в туалете
Фото:
Пол провалился
Пол провалился
Фото:

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Жильцы аварийно-фенольного дома на улице Пионерской в Нягани (ХМАО) пожаловались на то, что из-за аварийного состояния дома в туалетах провалились полы. Об этом URA.RU рассказала одна из жительниц дома. «В июле месяце провалились полы в мужском туалете. Только в начале ноября там начался ремонт и продолжается до сих пор. По ходу ремонта лопнула балка под женским туалетом, теперь провалились полы и там», — поделилась собеседница. Проживающие дома с 2009 года ждут расселения, так как жилье признано ветхим, но пока данное мероприятие планируется только в 2030 году. Жильцы проживают в двухэтажном здании, которое раньше было общежитием, поэтому в доме туалеты только общего пользования на первом этаже. «Жители нашего дома: дети, пенсионеры и инвалиды на сегодняшний день остались вообще без мест общего пользования», — сообщает женщина. В администрацию города агентство URA.RU направило официальный запрос. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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