Путин заявил, что к 2030 году в России будет около двух миллионов инженеров

Президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость подготовки около миллиона инженеров в течение ближайших трех лет. К 2030 году, по заявлению главы государства, должны быть подготовлены почти два миллиона специалистов.
«В ближайшие три года мы должны подготовить специалистов в области инженерного дела, это миллион человек. А к 2030 году эта цифра должна вырасти почти до двух миллионов — 1,8 миллиона человек», — заявил Владимир Путин на встрече с участниками IV Конгресса молодых ученых, трансляция ведется на телеканале «Россия 24».
Президент также отметил, что для достижения этих целей к 2030 году количество инженерных школ в стране должно удвоиться. В настоящее время их количество составляет 50 по всей стране, а через пять лет их должно быть не менее сотни.
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