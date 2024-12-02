Путин заявил, что к 2030 году в России будет около двух миллионов инженеров

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К 2030 году в России должно быть не менее 100 инженерных школ, заявил глава РФ Владимир Путин
К 2030 году в России должно быть не менее 100 инженерных школ, заявил глава РФ Владимир Путин Фото:

Президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость подготовки около миллиона инженеров в течение ближайших трех лет. К 2030 году, по заявлению главы государства, должны быть подготовлены почти два миллиона специалистов.

«В ближайшие три года мы должны подготовить специалистов в области инженерного дела, это миллион человек. А к 2030 году эта цифра должна вырасти почти до двух миллионов — 1,8 миллиона человек», — заявил Владимир Путин на встрече с участниками IV Конгресса молодых ученых, трансляция ведется на телеканале «Россия 24».

Президент также отметил, что для достижения этих целей к 2030 году количество инженерных школ в стране должно удвоиться. В настоящее время их количество составляет 50 по всей стране, а через пять лет их должно быть не менее сотни.

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Президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость подготовки около миллиона инженеров в течение ближайших трех лет. К 2030 году, по заявлению главы государства, должны быть подготовлены почти два миллиона специалистов. «В ближайшие три года мы должны подготовить специалистов в области инженерного дела, это миллион человек. А к 2030 году эта цифра должна вырасти почти до двух миллионов — 1,8 миллиона человек», — заявил Владимир Путин на встрече с участниками IV Конгресса молодых ученых, трансляция ведется на телеканале «Россия 24». Президент также отметил, что для достижения этих целей к 2030 году количество инженерных школ в стране должно удвоиться. В настоящее время их количество составляет 50 по всей стране, а через пять лет их должно быть не менее сотни.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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