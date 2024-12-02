Мэрия Магнитогорска опровергла запрет на новогодние утренники в детских садах

Никаких запретов на аниматоров и фотографов для детских садов нет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Никаких запретов на приглашение аниматоров, фотографов либо театральных коллективов на новогодние утренники в детские сады Магнитогорска, второго по величине города Челябинской области, нет. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе горадминистрации.

«В образовательных учреждениях Магнитогорска в рамках основной образовательной программы дошкольного и общего образования вся деятельность (занятия, досуги, конкурсы, праздники, новогодние праздничные мероприятия, утренники) проводится бесплатно в соответствии с функциональными обязанностями педагогических работников учреждений. Запретов на оказание услуг аниматорами, фотографами, театральными коллективами и других в образовательных учреждениях нет», — пояснили URA.RU в пресс-службе мэрии Магнитогорска.

В пресс-службе горадминистрации добавили, что оказание платных услуг в образовательных учреждениях регламентируются законодательством. Так, услуги аниматоров, фотографов и прочих коллективов могут быть оформлены тремя разными способами. Первый — заказать платную услугу в самом детском саду, о такой возможности указано в постановлении администрации Магнитогорска от 09.08.2022 № 8076-П «Об установлении платы за услуги, оказываемые муниципальными учреждениями города Магнитогорска, подведомственными Управления образования администрации города Магнитогорска».

Второй вариант — организовать закупку услуг детским садом согласно договору или контракту по Федеральным законам № 44-ФЗ/223-ФЗ, если у садика есть средства на эту закупку. Так можно заказать утренник «под ключ» у частного предпринимателя или любой другой сторонней организации.

Третий вариант — передать сторонней организации или индивидуальному предпринимателю помещение детского сада для организации мероприятия в аренду, так как для оказания услуг используется имущество садика. Другие варианты оказания платных услуг недопустимы.

Жители Магнитогорска пожаловались на запрет властей пускать аниматоров и фотографов на утренники в детских садах. Родители считают, что таким образом малышам могут испортить праздник.