Власти Магнитогорска запретили пускать в детсады фотографов и аниматоров

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Поезд Деда Мороза. Магнитогорск, аниматор, новый год, поезд деда мороза, буба
Детей из Магнитогорска лишили аниматоров перед Новым годом Фото:

Жители Магнитогорска Челябинской области пожаловались, что в детские сады и школы города запретили приглашать профессиональных организаторов праздников. Речь идет об аниматорах, фотографах и так далее. Об этом горожане написали в социальных сетях.

«На прошлой неделе администрация города подписала приказ о запрете любых аниматоров, том числе Деда Мороза и Снегурочки, мастер-классов, театров, фотосессий, кислородных коктейлей, паровозиков и т. д. в школах и детских садах. В противном случае директор школы или заведующая подлежат увольнению», — говорится в анонимной публикации сообщества «Черное&Белое Магнитогорск» во «ВКонтакте».

Автор уточнил, что у многих коллективов уже оформлены заказы на эти услуги в преддверии новогодних утренников. В этой же группе Дарья К. также возмутилась введением ограничений. По мнению жительницы, фотосессии в детских садах экономят семейный бюджет, ведь групповая съемка обходится дешевле.

Магнитогорцы считают, что из-за введенного запрета дети лишаются полноценного праздника. В администрацию города агентство URA.RU направило официальный запрос. Ответ ожидается.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Магнитогорска Челябинской области пожаловались, что в детские сады и школы города запретили приглашать профессиональных организаторов праздников. Речь идет об аниматорах, фотографах и так далее. Об этом горожане написали в социальных сетях. «На прошлой неделе администрация города подписала приказ о запрете любых аниматоров, том числе Деда Мороза и Снегурочки, мастер-классов, театров, фотосессий, кислородных коктейлей, паровозиков и т. д. в школах и детских садах. В противном случае директор школы или заведующая подлежат увольнению», — говорится в анонимной публикации сообщества «Черное&Белое Магнитогорск» во «ВКонтакте». Автор уточнил, что у многих коллективов уже оформлены заказы на эти услуги в преддверии новогодних утренников. В этой же группе Дарья К. также возмутилась введением ограничений. По мнению жительницы, фотосессии в детских садах экономят семейный бюджет, ведь групповая съемка обходится дешевле. Магнитогорцы считают, что из-за введенного запрета дети лишаются полноценного праздника. В администрацию города агентство URA.RU направило официальный запрос. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...