Власти Магнитогорска запретили пускать в детсады фотографов и аниматоров

Жители Магнитогорска Челябинской области пожаловались, что в детские сады и школы города запретили приглашать профессиональных организаторов праздников. Речь идет об аниматорах, фотографах и так далее. Об этом горожане написали в социальных сетях.
«На прошлой неделе администрация города подписала приказ о запрете любых аниматоров, том числе Деда Мороза и Снегурочки, мастер-классов, театров, фотосессий, кислородных коктейлей, паровозиков и т. д. в школах и детских садах. В противном случае директор школы или заведующая подлежат увольнению», — говорится в анонимной публикации сообщества «Черное&Белое Магнитогорск» во «ВКонтакте».
Автор уточнил, что у многих коллективов уже оформлены заказы на эти услуги в преддверии новогодних утренников. В этой же группе Дарья К. также возмутилась введением ограничений. По мнению жительницы, фотосессии в детских садах экономят семейный бюджет, ведь групповая съемка обходится дешевле.
Магнитогорцы считают, что из-за введенного запрета дети лишаются полноценного праздника. В администрацию города агентство URA.RU направило официальный запрос. Ответ ожидается.
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