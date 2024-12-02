Власти Магнитогорска запретили пускать в детсады фотографов и аниматоров

02 декабря 2024 в 23:18 Размер текста - 17 +

Детей из Магнитогорска лишили аниматоров перед Новым годом Фото: Илья Московец © URA.RU Жители Магнитогорска Челябинской области пожаловались, что в детские сады и школы города запретили приглашать профессиональных организаторов праздников. Речь идет об аниматорах, фотографах и так далее. Об этом горожане написали в социальных сетях. «На прошлой неделе администрация города подписала приказ о запрете любых аниматоров, том числе Деда Мороза и Снегурочки, мастер-классов, театров, фотосессий, кислородных коктейлей, паровозиков и т. д. в школах и детских садах. В противном случае директор школы или заведующая подлежат увольнению», — говорится в анонимной публикации сообщества «Черное&Белое Магнитогорск» во «ВКонтакте». Автор уточнил, что у многих коллективов уже оформлены заказы на эти услуги в преддверии новогодних утренников. В этой же группе Дарья К. также возмутилась введением ограничений. По мнению жительницы, фотосессии в детских садах экономят семейный бюджет, ведь групповая съемка обходится дешевле. Магнитогорцы считают, что из-за введенного запрета дети лишаются полноценного праздника. В администрацию города агентство URA.RU направило официальный запрос. Ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Магнитогорска Челябинской области пожаловались, что в детские сады и школы города запретили приглашать профессиональных организаторов праздников. Речь идет об аниматорах, фотографах и так далее. Об этом горожане написали в социальных сетях. «На прошлой неделе администрация города подписала приказ о запрете любых аниматоров, том числе Деда Мороза и Снегурочки, мастер-классов, театров, фотосессий, кислородных коктейлей, паровозиков и т. д. в школах и детских садах. В противном случае директор школы или заведующая подлежат увольнению», — говорится в анонимной публикации сообщества «Черное&Белое Магнитогорск» во «ВКонтакте». Автор уточнил, что у многих коллективов уже оформлены заказы на эти услуги в преддверии новогодних утренников. В этой же группе Дарья К. также возмутилась введением ограничений. По мнению жительницы, фотосессии в детских садах экономят семейный бюджет, ведь групповая съемка обходится дешевле. Магнитогорцы считают, что из-за введенного запрета дети лишаются полноценного праздника. В администрацию города агентство URA.RU направило официальный запрос. Ответ ожидается.