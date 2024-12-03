Мэру Екатеринбурга не дали вернуть контроль над миллиардами

Заксо продлило полномочия МУГИСО по неразграниченным землям в Екатеринбурге

Алексей Орлов (слева) хотел реформы Фото: Илья Московец © URA.RU

Депутаты свердловского заксобрания на три года продлили действие закона, по которому неразграниченными землями (финансовая емкость вопроса — миллиарды рублей) в Екатеринбурге распоряжается областное мингосимущества (МУГИСО). По данным URA.RU, мэр Алексей Орлов хотел вернуть эти полномочия в город, этот вопрос в разное время поднимался на уровне руководства правительства региона последние пару лет.

«Законопроект направлен на продление срока [полномочий МУГИСО] на три года, в течение всего периода полномочия по предоставлению участков министерством осуществляется совместно с администрацией Екатеринбурга, решения принимаются на совместной комиссии, все решения, приказы и договоры затем передаются в администрацию города для наполнения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности. Более того, работа выстроена так, что министерство отслеживает утверждаемую градостроительную документацию и в случае наличия невозможности предоставления участков указывает на это. <…> проект закона обеспечит преемственность положительной практики и динамики по распоряжению неразграниченными землями», — заявил депутатам замгубернатора Алексей Кузнецов, по совместительству глава МУГИСО. Документ в итоге утвердили единогласно, передает корреспондент URA.RU.

Представлял проект замгубернатора Алексей Кузнецов Фото: Размик Закарян © URA.RU

Полномочий по неразграниченным землям губернатор Евгений Куйвашев забрал у мэрии в 2012 году, позднее — полномочия по рекламе и градостроительным вопросам. Так губернатор ослаблял враждебную ему городскую управленческую команду, идеологом которой был в тогдашний замглавы администрации Владимир Тунгусов.

Когда мэром стал Орлов, бывший первый зам Куйвашева и его друг, губернатор, казалось, стал возвращать городским чиновникам рычаги влияния. С 1 января 2022-го мэрия снова выдает разрешения на стройки и вводит объекты в эксплуатацию. Как минимум с конца 2022-го, знает информированный источник URA.RU, на совещаниях у Куйвашева поднимался вопрос о возвращении полномочий по земле и рекламе.

А весь 2024-й чиновники обсуждали слух, что Куйвашев якобы одобрил передачу администрации контроля над неразграниченными землями. Что изменилось, если это правда, неизвестно.

Один из собеседников агентства во власти объяснил, что определяющую роль могло сыграть назначение Кузнецова на должность куратора МУГИСО. Дело в том, что его отношения с Орловым столь хороши и бесконфликтны, что возникающие между мэрией и МУГИСО земельные разногласия могут решаться по звонку. «И смысла что-то менять просто нет», — полагает источник.