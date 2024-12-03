В Кремле раскрыли URA.RU, будут ли контакты с Шольцем после его угроз в Киеве

Песков: Кремль не отказывается от общения с Шольцем после его угроз РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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В Кремле раскрыли URA.RU, будут ли контакты с Шольцем после его угроз в Киеве
В Кремле раскрыли URA.RU, будут ли контакты с Шольцем после его угроз в Киеве Фото:

В Кремле убеждены, что смысл продолжать контакты с канцлером Германии Олафом Шольцем остается даже после его провокационных и агрессивных в адрес России заявлений в Киеве. Об этом в ответе на вопрос URA.RU сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Конечно, смысл продолжать контакты есть всегда. Президент неоднократно говорил, что остается открытым для диалога», — отметил Песков.

Накануне на совместной пресс-конференции с Зеленским в Киеве канцлер Германии Шольц заявил, что глава РФ Владимир Путин «не достиг ни одной из своих военных целей». По его словам, «Украина не потерпела поражение», а Европа в целом будет и дальше вести «решительную борьбу с российской агрессией» и не позволит «навязать продиктованный Россией мир».

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В Кремле убеждены, что смысл продолжать контакты с канцлером Германии Олафом Шольцем остается даже после его провокационных и агрессивных в адрес России заявлений в Киеве. Об этом в ответе на вопрос URA.RU сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Конечно, смысл продолжать контакты есть всегда. Президент неоднократно говорил, что остается открытым для диалога», — отметил Песков. Накануне на совместной пресс-конференции с Зеленским в Киеве канцлер Германии Шольц заявил, что глава РФ Владимир Путин «не достиг ни одной из своих военных целей». По его словам, «Украина не потерпела поражение», а Европа в целом будет и дальше вести «решительную борьбу с российской агрессией» и не позволит «навязать продиктованный Россией мир».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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