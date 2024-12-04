ВСУ за ночь пытались атаковать Россию 24 раза

Минобороны РФ: перехвачены и уничтожены 24 украинских беспилотника
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Шесть БПЛА уничтожены над территорией Ростовской области, заявили в Минобороны РФ
Шесть БПЛА уничтожены над территорией Ростовской области, заявили в Минобороны РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В течение ночи ВСУ предприняли 24 попытки атаковать Россию с использованием беспилотников. Все дроны были успешно перехвачены и уничтожены. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 24 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении Минобороны. Там добавили, что из них шесть дронов были уничтожены над Ростовской областью, пять — над Брянской, четыре — над Белгородской, три — над Рязанской, один — над Астраханской областью и пять — над Краснодарским краем.

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В течение ночи ВСУ предприняли 24 попытки атаковать Россию с использованием беспилотников. Все дроны были успешно перехвачены и уничтожены. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 24 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении Минобороны. Там добавили, что из них шесть дронов были уничтожены над Ростовской областью, пять — над Брянской, четыре — над Белгородской, три — над Рязанской, один — над Астраханской областью и пять — над Краснодарским краем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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