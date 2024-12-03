Вылет самолета из Челябинска в Норильск отложен на шесть часов

В аэропорту Челябинска 4 декабря на шесть часов задержан вылет рейса №1279 авиакомпании Red Wings, следующего до Норильска (Красноярский край). Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
«В аэропорту Челябинск (Баландино) задержан к вылету рейс № 1279 по маршруту „Челябинск — Норильск“ авиакомпании Red Wings. Причина — неблагоприятные метеоусловия в аэропорту назначения», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Вылет самолета задержан минимум на шесть часов. По расписанию, рейс должен был отправиться 4 декабря в 07:05. Планируемое время вылета — 4 декабря 13:00. Транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия по соблюдению прав пассажиров, добавили в ведомстве.
URA.RU направило запрос в пресс-службу авиакомпании Red Wings. Ответ будет опубликован после получения.
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