03 декабря 2024

Вылет самолета из Челябинска в Норильск отложен на шесть часов

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Алексей Текслер посетил новый терминал внутренних авиалиний аэропорта «Челябинск» имени Игоря Курчатова. Челябинск, аэропорт челябинск, аэропорт игорь курчатов
Самолет должен был вылететь в Норильск в семь утра 4 декабря Фото:

В аэропорту Челябинска 4 декабря на шесть часов задержан вылет рейса №1279 авиакомпании Red Wings, следующего до Норильска (Красноярский край). Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

«В аэропорту Челябинск (Баландино) задержан к вылету рейс № 1279 по маршруту „Челябинск — Норильск“ авиакомпании Red Wings. Причина — неблагоприятные метеоусловия в аэропорту назначения», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале.

Вылет самолета задержан минимум на шесть часов. По расписанию, рейс должен был отправиться 4 декабря в 07:05. Планируемое время вылета — 4 декабря 13:00. Транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия по соблюдению прав пассажиров, добавили в ведомстве.

URA.RU направило запрос в пресс-службу авиакомпании Red Wings. Ответ будет опубликован после получения.

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В аэропорту Челябинска 4 декабря на шесть часов задержан вылет рейса №1279 авиакомпании Red Wings, следующего до Норильска (Красноярский край). Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры. «В аэропорту Челябинск (Баландино) задержан к вылету рейс № 1279 по маршруту „Челябинск — Норильск“ авиакомпании Red Wings. Причина — неблагоприятные метеоусловия в аэропорту назначения», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. Вылет самолета задержан минимум на шесть часов. По расписанию, рейс должен был отправиться 4 декабря в 07:05. Планируемое время вылета — 4 декабря 13:00. Транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия по соблюдению прав пассажиров, добавили в ведомстве. URA.RU направило запрос в пресс-службу авиакомпании Red Wings. Ответ будет опубликован после получения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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