В думе ХМАО предложили проверять чиновников на наркотики

Депутаты думы ХМАО предложили проверять чиновников на наркотики. Идея появилась на заседании комитета по законодательству после доклада замначальника окружного УМВД Александр Глущенко, передает журналист URA.RU.
«И еще вопрос. Как вы считаете, нужно ли вводить обязательную проверку всех чиновников муниципалитетов и окружной власти на употребление наркотических веществ?» — поинтересовались парламентарии.
Замначальника полиции Глущенко ответил утвердительно. «Я считаю, что да. Сотрудники правоохранительных органов ее проходят в обязательном порядке, и ничего в этом такого нет», — пояснил он.
Парламентарии наперебой принялись вспоминать недавние эпизоды, где чиновника или депутата ловили на подозрении в употреблении веществ. Вспомнили и про пьяные ДТП. Однако инициатива рискует и не получить реализации — до протокольного поручения пока так и не дошло.
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