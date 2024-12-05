Жители челябинского поселка сообщили о ночных пожарах на свалке

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Визит Министра природных ресурсов и экологии Дмитрия Кобылкина на МЕЧЕЛ и на закрытую свалку. Челябинск, мусор, тбо, отходы, хлам, окружающая среда, мусорный полигон, закрытая городская свалка, экология, гора, тко, отбросы, кучи мусора
Жители утверждают, что свалка в Полетаево горит по ночам (архивное фото) Фото:

Жители поселка Полетаево Сосновского района Челябинской области пожаловались на запах гари, который идет от местного полигона твердых бытовых отходов. По их словам, свалка горит по ночам, запахи просачиваются в частные дома, детские сады и помещения спортшколы. В администрации района сообщили URA.RU, что проверили информацию.

«В поселке Полетаево нечем дышать, каждую ночь стоит ужасный запах с полигона ТБО. Он распространяется на ближайшие поселки, просачивается в дома, садики, спортшколу», — сообщила местная жительница Мария К. в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте». Женщина уточнила, что запахи приходят по вечерам и усиливаются ночью.

Как сообщили URA.RU в администрации Сосновского района, 5 декабря на место выехала проверка. Никаких признаков горения на этот момент обнаружено не было. Ситуация поставлена на контроль.

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Жители поселка Полетаево Сосновского района Челябинской области пожаловались на запах гари, который идет от местного полигона твердых бытовых отходов. По их словам, свалка горит по ночам, запахи просачиваются в частные дома, детские сады и помещения спортшколы. В администрации района сообщили URA.RU, что проверили информацию. «В поселке Полетаево нечем дышать, каждую ночь стоит ужасный запах с полигона ТБО. Он распространяется на ближайшие поселки, просачивается в дома, садики, спортшколу», — сообщила местная жительница Мария К. в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте». Женщина уточнила, что запахи приходят по вечерам и усиливаются ночью. Как сообщили URA.RU в администрации Сосновского района, 5 декабря на место выехала проверка. Никаких признаков горения на этот момент обнаружено не было. Ситуация поставлена на контроль.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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