Жители челябинского поселка сообщили о ночных пожарах на свалке

Жители поселка Полетаево Сосновского района Челябинской области пожаловались на запах гари, который идет от местного полигона твердых бытовых отходов. По их словам, свалка горит по ночам, запахи просачиваются в частные дома, детские сады и помещения спортшколы. В администрации района сообщили URA.RU, что проверили информацию.
«В поселке Полетаево нечем дышать, каждую ночь стоит ужасный запах с полигона ТБО. Он распространяется на ближайшие поселки, просачивается в дома, садики, спортшколу», — сообщила местная жительница Мария К. в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте». Женщина уточнила, что запахи приходят по вечерам и усиливаются ночью.
Как сообщили URA.RU в администрации Сосновского района, 5 декабря на место выехала проверка. Никаких признаков горения на этот момент обнаружено не было. Ситуация поставлена на контроль.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!