04 декабря 2024

Власти ХМАО объявили о новых мерах поддержки для ветеранов Великой Отечественной войны

Власти ХМАО объявили о новых мерах поддержки для ветеранов ВОВ
© Служба новостей «URA.RU»
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Руслан Кухарук сообщил о мерах поддержки «детям войны»
Руслан Кухарук сообщил о мерах поддержки «детям войны» Фото:

Пенсионеры ХМАО, родившиеся до девятого мая 1945 года могут получить льготу на коммунальные услуги и лечение зубов, обратившись в МФЦ, либо написав заявление на госуслугах. Об этом сообщил губернатор ХМАО Руслан Кухарук в ходе прямой трансляции.

«Это возможность сказать людям этого поколения слова благодарности прежде всего за те тяжелые юные годы, а также годы восстановления мирной жизни на территории освобожденной страны», — сообщил губернатор ХМАО. Также Кухарук уточнил, что пенсионеры могут рассчитывать на помощь в получении выплаты.

По состоянию на первое сентября 2024 года в автономном округе проживают 19 613 человек со статусом «дети войны». С первого января 2025 года данной категории югорчан будет предоставляться компенсация расходов за оплату коммунальных услуг. Также «дети войны», проживающие в Югре, будут иметь право на получение меры социальной поддержки в виде бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов.

URA.RU ведет текстовую онлайн-трансляцию прямой линии губернатора. Это его первое общение с жителями Югры в таком формате.

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Пенсионеры ХМАО, родившиеся до девятого мая 1945 года могут получить льготу на коммунальные услуги и лечение зубов, обратившись в МФЦ, либо написав заявление на госуслугах. Об этом сообщил губернатор ХМАО Руслан Кухарук в ходе прямой трансляции. «Это возможность сказать людям этого поколения слова благодарности прежде всего за те тяжелые юные годы, а также годы восстановления мирной жизни на территории освобожденной страны», — сообщил губернатор ХМАО. Также Кухарук уточнил, что пенсионеры могут рассчитывать на помощь в получении выплаты. По состоянию на первое сентября 2024 года в автономном округе проживают 19 613 человек со статусом «дети войны». С первого января 2025 года данной категории югорчан будет предоставляться компенсация расходов за оплату коммунальных услуг. Также «дети войны», проживающие в Югре, будут иметь право на получение меры социальной поддержки в виде бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов. URA.RU ведет текстовую онлайн-трансляцию прямой линии губернатора. Это его первое общение с жителями Югры в таком формате.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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