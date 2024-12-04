Власти ХМАО объявили о новых мерах поддержки для ветеранов Великой Отечественной войны

Пенсионеры ХМАО, родившиеся до девятого мая 1945 года могут получить льготу на коммунальные услуги и лечение зубов, обратившись в МФЦ, либо написав заявление на госуслугах. Об этом сообщил губернатор ХМАО Руслан Кухарук в ходе прямой трансляции.
«Это возможность сказать людям этого поколения слова благодарности прежде всего за те тяжелые юные годы, а также годы восстановления мирной жизни на территории освобожденной страны», — сообщил губернатор ХМАО. Также Кухарук уточнил, что пенсионеры могут рассчитывать на помощь в получении выплаты.
По состоянию на первое сентября 2024 года в автономном округе проживают 19 613 человек со статусом «дети войны». С первого января 2025 года данной категории югорчан будет предоставляться компенсация расходов за оплату коммунальных услуг. Также «дети войны», проживающие в Югре, будут иметь право на получение меры социальной поддержки в виде бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов.
URA.RU ведет текстовую онлайн-трансляцию прямой линии губернатора. Это его первое общение с жителями Югры в таком формате.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!