В РФ изменят порядок выдачи больничного

Министерство здравоохранения России анонсировало введение новых правил выдачи больничных листов с 1 сентября 2025 года. Нововведения направлены на ограничение часто болеющих граждан. Общественное обсуждение проекта уже завершено, в настоящее время ведется подведение итогов.
«Внести изменения в приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 ноября 2021 года... „Об утверждении Условий и порядка формирования листков нетрудоспособности в форме электронного документа и выдачи листков нетрудоспособности в форме документа на бумажном носителе в случаях, установленных законодательством Российской Федерации“», — написано в проекте приказа. Документ опубликован на официальном сайте правовых актов.
Как подчеркнули в Минздраве, такой подход необходим для определения причин обращения пациента в медицинское учреждение и для улучшения качества предоставляемой медпомощи. По новым правилам, количество выданных заявителю листков нетрудоспособности будет учитываться для определения дальнейших мер поддержки пациента.
Согласно проекту приказа, с осени 2025 года будет введено ограничение: гражданам, которым за предыдущие полгода было выдано четыре и более больничных листа, последующие листы будут выдаваться только на срок до трех календарных дней. После этого требуется решение врачебной комиссии. Также изменения коснутся исключения из расчета больничных, выданных для ухода за больными родственниками, периодов реабилитации или лечения серьезных заболеваний.
По действующему на данный момент регламенту, врач имеет право выдать больничный лист на период до 15 дней. В то же время фельдшеры и стоматологи могут оформить документацию на нетрудоспособность на срок до 10 дней. Продление больничного за пределами указанных сроков требует решения врачебной комиссии.
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