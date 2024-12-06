ФАС обеспокоилась ценами на сливочное масло

ФАС начала проверки производителей сливочного масла
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ФАС начала проверку производителей сливочного масла из-за резкого повышения цен
ФАС начала проверку производителей сливочного масла из-за резкого повышения цен Фото:
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В России взлетели цены на еду

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России приступила к антикартельным проверкам производителей сливочного масла. Инициатива возникла после обращений граждан касательно повышения цен на данную продукцию.

«ФАС начала антикартельные проверки производителей сливочного масла. Проверочные мероприятия инициированы в связи с обращениями граждан о повышении цен», — написали на официальном сайте ФАС. Основной целью проверок является выявление и пресечение возможных антиконкурентных соглашений среди производителей.

В рамках проведения проверок участвуют семь предприятий, расположенных в различных регионах страны, включая Москву, Омск, Ижевск, Барнаул, а также Вологодскую и Свердловскую области. Все они занимаются производством молочной продукции. Окончательные выводы и результаты проверок будут озвучены ФАС по завершении всех мероприятий и анализа собранной информации.

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России приступила к антикартельным проверкам производителей сливочного масла. Инициатива возникла после обращений граждан касательно повышения цен на данную продукцию. «ФАС начала антикартельные проверки производителей сливочного масла. Проверочные мероприятия инициированы в связи с обращениями граждан о повышении цен», — написали на официальном сайте ФАС. Основной целью проверок является выявление и пресечение возможных антиконкурентных соглашений среди производителей. В рамках проведения проверок участвуют семь предприятий, расположенных в различных регионах страны, включая Москву, Омск, Ижевск, Барнаул, а также Вологодскую и Свердловскую области. Все они занимаются производством молочной продукции. Окончательные выводы и результаты проверок будут озвучены ФАС по завершении всех мероприятий и анализа собранной информации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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