Зеленский встретился с Трампом и Макроном в городе любви. Фото

Зеленский и Трамп встретились в Париже на открытии отреставрированного Нотр-Дама
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Зеленский предложил канцлеру Австрии заключить двустороннее соглашение
Зеленский предложил канцлеру Австрии заключить двустороннее соглашение Фото:

В Париже в Елисейском дворце проходит встреча лидера Франции Эмманюэля Макрона, главы Украины Владимира Зеленского и избранного президента США Дональда Трампа. Также Зеленский поговорил с федеральным канцлером Австрии Карлом Нехаммером. Об этом сообщил Зеленский в своем telegram-канале.

«Встретился в Париже с Нехаммером. Поблагодарил за поддержку Украины. Также обсудили ее продолжение в следующем году, а именно помощь нашей энергетической системе зимой и защиту украинцев от российского террора», — написал Зеленский. Также он призвал Австрию присоединиться к совместной декларации стран G7, а еще предложил в будущем заключить двустороннее соглашение.

Глава Украины вместе с Трампом приняли участие в церемонии открытия собора Парижской Богоматери после его реставрации. Кроме того, украинский лидер намерен посетит открытие Нотр-Дама. 

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В Париже в Елисейском дворце проходит встреча лидера Франции Эмманюэля Макрона, главы Украины Владимира Зеленского и избранного президента США Дональда Трампа. Также Зеленский поговорил с федеральным канцлером Австрии Карлом Нехаммером. Об этом сообщил Зеленский в своем telegram-канале. «Встретился в Париже с Нехаммером. Поблагодарил за поддержку Украины. Также обсудили ее продолжение в следующем году, а именно помощь нашей энергетической системе зимой и защиту украинцев от российского террора», — написал Зеленский. Также он призвал Австрию присоединиться к совместной декларации стран G7, а еще предложил в будущем заключить двустороннее соглашение. Глава Украины вместе с Трампом приняли участие в церемонии открытия собора Парижской Богоматери после его реставрации. Кроме того, украинский лидер намерен посетит открытие Нотр-Дама. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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