В Париже в Елисейском дворце проходит встреча лидера Франции Эмманюэля Макрона, главы Украины Владимира Зеленского и избранного президента США Дональда Трампа. Также Зеленский поговорил с федеральным канцлером Австрии Карлом Нехаммером. Об этом сообщил Зеленский в своем telegram-канале.
«Встретился в Париже с Нехаммером. Поблагодарил за поддержку Украины. Также обсудили ее продолжение в следующем году, а именно помощь нашей энергетической системе зимой и защиту украинцев от российского террора», — написал Зеленский. Также он призвал Австрию присоединиться к совместной декларации стран G7, а еще предложил в будущем заключить двустороннее соглашение.
Глава Украины вместе с Трампом приняли участие в церемонии открытия собора Парижской Богоматери после его реставрации. Кроме того, украинский лидер намерен посетит открытие Нотр-Дама.
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