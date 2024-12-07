Экономист раскрыл, когда будут самые выгодные банковские вклады в России

В конце декабря и январе 2025 года следует ожидать пиковых ставок по вкладам. Об этом сообщил доцент кафедры банковского дела и предпринимательства Государственного университета управления Олег Акимов.
«Это связано с двумя факторами. Во-первых, на ближайшем заседании Банка России, которое запланировано на 20 декабря, регулятор с большой долей вероятности снова поднимет ключевую ставку на 1-2 п.п. Как следствие, вырастут и ставки по вкладам», — отметил Акимов в беседе с агентством «Прайм».
Кроме того, по его словам, декабрь-январь обычно считаются месяцами скидок для банков. Они привлекают клиентов по праздничным акциям. Влияние этих факторов повысит привлекательность вкладов для краткосрочных вложений этой зимой, заявил Акимов.
В конце октября 2024 года Центробанк России повысил ключевую ставку до рекордных 21% в ответ на значительное превышение уровня инфляции по сравнению с прогнозами. Это решение привело к ожидаемому росту ключевой ставки до 23% к концу декабря, что, по мнению экспертов, способствует увеличению ставок по вкладам до 22-23% и делает декабрь особенно привлекательным для открытия вкладов.
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