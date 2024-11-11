Экономист раскрыл самое выгодное время для открытия вклада

В конце декабря этого года (с 20 по 30 числа) россиянам выгодно открыть вклады, так как ожидается, что ключевая ставка достигнет рекордных 23%. Об этом сообщил экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.
«Максимальный уровень [ключевой ставки] просматривается на отметке в 23%. Это означает, что ставки по вкладам до февраля следующего года могут находиться в диапазоне 22-23%. Этим воспользуются россияне, открывая вклады на квартал, полгода и один год», — пояснил Лобода в разговоре с «Газетой.ru».
Согласно прогнозу эксперта, к концу 2025 года ключевая ставка Центробанка может быть установлена на уровне 8-10%. В связи с этим ожидается, что процентные ставки по депозитам также будут колебаться в этом диапазоне.
Кроме того, экономист отметил, что банки традиционно предлагают специальные новогодние предложения с повышенными ставками перед праздниками. Это делает декабрь особенно привлекательным месяцем для открытия вкладов.
В конце октября 2024 года совет директоров Центробанка России принял решение о повышении ключевой ставки до рекордных 21%. Как заявили представители ЦБ, уровень инфляции значительно превышает прогноз, который ЦБ давал в июле.
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