Экономист раскрыл самое выгодное время для открытия вклада

Экономист Лобода: выгоднее всего открывать вклад с 20 по 30 декабря
© Служба новостей «URA.RU»
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Период с 20 по 30 декабря 2024 года - самое выгодное время для открытия вклада
Период с 20 по 30 декабря 2024 года - самое выгодное время для открытия вклада Фото:

В конце декабря этого года (с 20 по 30 числа) россиянам выгодно открыть вклады, так как ожидается, что ключевая ставка достигнет рекордных 23%. Об этом сообщил экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

«Максимальный уровень [ключевой ставки] просматривается на отметке в 23%. Это означает, что ставки по вкладам до февраля следующего года могут находиться в диапазоне 22-23%. Этим воспользуются россияне, открывая вклады на квартал, полгода и один год», — пояснил Лобода в разговоре с «Газетой.ru».

Согласно прогнозу эксперта, к концу 2025 года ключевая ставка Центробанка может быть установлена на уровне 8-10%. В связи с этим ожидается, что процентные ставки по депозитам также будут колебаться в этом диапазоне.

Кроме того, экономист отметил, что банки традиционно предлагают специальные новогодние предложения с повышенными ставками перед праздниками. Это делает декабрь особенно привлекательным месяцем для открытия вкладов.

В конце октября 2024 года совет директоров Центробанка России принял решение о повышении ключевой ставки до рекордных 21%. Как заявили представители ЦБ, уровень инфляции значительно превышает прогноз, который ЦБ давал в июле.

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В конце декабря этого года (с 20 по 30 числа) россиянам выгодно открыть вклады, так как ожидается, что ключевая ставка достигнет рекордных 23%. Об этом сообщил экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода. «Максимальный уровень [ключевой ставки] просматривается на отметке в 23%. Это означает, что ставки по вкладам до февраля следующего года могут находиться в диапазоне 22-23%. Этим воспользуются россияне, открывая вклады на квартал, полгода и один год», — пояснил Лобода в разговоре с «Газетой.ru». Согласно прогнозу эксперта, к концу 2025 года ключевая ставка Центробанка может быть установлена на уровне 8-10%. В связи с этим ожидается, что процентные ставки по депозитам также будут колебаться в этом диапазоне. Кроме того, экономист отметил, что банки традиционно предлагают специальные новогодние предложения с повышенными ставками перед праздниками. Это делает декабрь особенно привлекательным месяцем для открытия вкладов. В конце октября 2024 года совет директоров Центробанка России принял решение о повышении ключевой ставки до рекордных 21%. Как заявили представители ЦБ, уровень инфляции значительно превышает прогноз, который ЦБ давал в июле.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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