Магнитная буря 10 декабря: стоит ли волноваться

Зимой геомагнитная активность часто повышена, и это может влиять на наше самочувствие и технику. Но что будет 10 декабря, стоит ли переживать из-за возможных магнитных бурь в этот день — в материале URA.RU.
Магнитная буря 10 декабря 2024: чего ждать
По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ РАН, вероятность возникновения магнитной бури 10 декабря равна всего 5%. Это означает, что шанс на серьезные геомагнитные возмущения крайне мал. Вероятность сильного шторма и вовсе оценивается в 1%, что подтверждает спокойствие магнитосферы Земли в этот период.
Геомагнитная активность 10 декабря ожидается на уровне двух баллов. Для тех, кто не знаком с системой оценки — это довольно низкий показатель, свидетельствующий о том, что магнитосфера Земли находится в состоянии покоя.
Когда ожидать следующего повышения геомагнитной активности
Следующее значительное повышение уровня геомагнитной активности прогнозируется на 19 декабря. В этот день показатели могут достигнуть четырех баллов, что соответствует возбужденному состоянию магнитосферы. Однако до этого времени уровень активности останется в пределах трех баллов, что все равно считается относительно спокойным состоянием.
Ждать ли магнитные бури на новогодние праздники
Для всех, кто планирует встретить Новый год без лишних волнений, есть хорошие новости. По предварительным прогнозам, в праздничные дни магнитосфера останется спокойной. Ожидается, что уровень геомагнитной активности будет находиться на уровне двух баллов. Лишь 5 января возможно небольшое повышение до трех баллов, однако это все равно остается в рамках спокойного режима.
Почему прогнозы могут меняться
Космическая погода, как и земная, непредсказуема и может быстро меняться. Например, внезапные вспышки на Солнце способны значительно усилить геомагнитную активность, даже если ранее прогнозы обещали спокойную обстановку. Такие изменения могут произойти всего за несколько часов до ожидаемых событий. Именно поэтому важно регулярно проверять актуальные данные и быть готовыми к тому, что ситуация может измениться в любой момент.
Как магнитные бури влияют на здоровье
Несмотря на многочисленные обсуждения влияния магнитных бурь на самочувствие людей, научные данные пока не подтверждают прямую связь между геомагнитными возмущениями и ухудшением здоровья. Тем не менее, некоторые люди действительно могут испытывать недомогание в периоды повышенной активности Солнца. Важно помнить, что каждый организм уникален, и реакция на внешние факторы может различаться.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.