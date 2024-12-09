В России готовят запрет на продажу энергетиков детям

В России готовят к внесению законопроект, предполагающий введение штрафов за продажу энергетических напитков несовершеннолетним. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«К внесению готовится законопроект, который предусмотрит штрафы за продажу детям энергетиков», — написал депутат в своем telegram-канале. Он добавил, что штраф для физических лиц составит до 50 тысяч рублей, для должностных — до 200 тысяч рублей, для юридических — до 500 тысяч рублей.
Также Володин напомнил о ранее принятом Госдумой законе, который запрещает продажу товаров, содержащих газы, несовершеннолетним из-за их потенциальной опасности. Чтобы обеспечить соблюдение этого закона он предложил ввести штрафы за его нарушение для физических лиц — до 60 тысяч рублей, для должностных — до 300 тысяч рублей, для юридических— до 600 тысяч рублей.
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