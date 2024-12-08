08 декабря 2024

«Оскорбленная и униженная»: пациентка больницы ХМАО пожаловалась на хамство врача

Пациентка больницы Ханты-Мансийска пожаловалась на хамство врача
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Врач УЗИ нагрубила пациентке
Врач УЗИ нагрубила пациентке Фото:

Пациентка окружной клинической больницы Ханты-Мансийска пожаловалась на хамство врача ультразвуковой диагностики Гульнур Шакирову. Об этом посетительница клиники заявила в соцсетях.

«Она (врач) очень грубо, некорректно разговаривала со мной и предложила пройти УЗИ платно, если меня что-то не устраивает. Вообще-то я пришла не в гости пить чай, а получить медицинскую услугу, на которую имею право! Очень неприятно чувствовать себя оскорбленной и униженной после посещения обследования», — сообщила расстроенная женщина в группе ВКонтакте «Типичный Ханты-Мансийск».

Пациентка уточнила, что в следующий раз не будет терпеть грубого поведения врача и обратится в контролирующие органы. «Пишите жалобу! Идите к главному врачу! Я удивляюсь, как она до сих пор работает, она же ненавидит людей! У меня руки трясутся, как вспомню, что она делала и говорила во время УЗИ…», — поддержали женщину в комментариях.

В департамент здравоохранения Югры направлен официальный запрос. Ответ ожидается.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пациентка окружной клинической больницы Ханты-Мансийска пожаловалась на хамство врача ультразвуковой диагностики Гульнур Шакирову. Об этом посетительница клиники заявила в соцсетях. «Она (врач) очень грубо, некорректно разговаривала со мной и предложила пройти УЗИ платно, если меня что-то не устраивает. Вообще-то я пришла не в гости пить чай, а получить медицинскую услугу, на которую имею право! Очень неприятно чувствовать себя оскорбленной и униженной после посещения обследования», — сообщила расстроенная женщина в группе ВКонтакте «Типичный Ханты-Мансийск». Пациентка уточнила, что в следующий раз не будет терпеть грубого поведения врача и обратится в контролирующие органы. «Пишите жалобу! Идите к главному врачу! Я удивляюсь, как она до сих пор работает, она же ненавидит людей! У меня руки трясутся, как вспомню, что она делала и говорила во время УЗИ…», — поддержали женщину в комментариях. В департамент здравоохранения Югры направлен официальный запрос. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...