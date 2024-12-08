Губернатор Югры Руслан Кухарук возложил цветы к Вечному огню в Ханты-Мансийске. Вместе с ветеранами он почтил память погибших бойцов в День героев Отечества.
«Вместе с ветеранами спецоперации, их родными, близкими участников Великой Отечественной войны, молодежью и общественниками возложили цветы к Вечному огню и мемориалу погибшим в локальных конфликтах, почтив память защитников минутой молчания. Югра помнит и гордится», — сообщили в telegram-канале «Югра официально».
День Героев Отечества — памятная дата, которая отмечается в России ежегодно 9 декабря. По всей стране чтят память тех, кто в разные годы отстаивал свободу и сражался за мирную жизнь.
«Жители автономного округа вписали немало страниц в историю Отечества, многие из них были удостоены званий Героя Советского Союза и Героя России. Почетный статус города трудовой доблести РФ носит Ханты-Мансийск. Храбрость и отвагу демонстрируют сегодня наши бойцы — участники специальной военной операции. Гордимся нашими воинами», — добавил Кухарук в своем telegram-канале.
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