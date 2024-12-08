08 декабря 2024

Губернатор ХМАО почтил память героев Отечества. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Руслан Кухарук возложил цветы в память о погибших бойцах
Руслан Кухарук возложил цветы в память о погибших бойцах Фото:

Губернатор Югры Руслан Кухарук возложил цветы к Вечному огню в Ханты-Мансийске. Вместе с ветеранами он почтил память погибших бойцов в День героев Отечества.

«Вместе с ветеранами спецоперации, их родными, близкими участников Великой Отечественной войны, молодежью и общественниками возложили цветы к Вечному огню и мемориалу погибшим в локальных конфликтах, почтив память защитников минутой молчания. Югра помнит и гордится», — сообщили в telegram-канале «Югра официально».

День Героев Отечества — памятная дата, которая отмечается в России ежегодно 9 декабря. По всей стране чтят память тех, кто в разные годы отстаивал свободу и сражался за мирную жизнь.

«Жители автономного округа вписали немало страниц в историю Отечества, многие из них были удостоены званий Героя Советского Союза и Героя России. Почетный статус города трудовой доблести РФ носит Ханты-Мансийск. Храбрость и отвагу демонстрируют сегодня наши бойцы — участники специальной военной операции. Гордимся нашими воинами», — добавил Кухарук в своем telegram-канале.

В Ханты-Мансийске возложили цветы в День Героев Отечества
В Ханты-Мансийске возложили цветы в День Героев Отечества
Фото:

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Губернатор Югры Руслан Кухарук возложил цветы к Вечному огню в Ханты-Мансийске. Вместе с ветеранами он почтил память погибших бойцов в День героев Отечества. «Вместе с ветеранами спецоперации, их родными, близкими участников Великой Отечественной войны, молодежью и общественниками возложили цветы к Вечному огню и мемориалу погибшим в локальных конфликтах, почтив память защитников минутой молчания. Югра помнит и гордится», — сообщили в telegram-канале «Югра официально». День Героев Отечества — памятная дата, которая отмечается в России ежегодно 9 декабря. По всей стране чтят память тех, кто в разные годы отстаивал свободу и сражался за мирную жизнь. «Жители автономного округа вписали немало страниц в историю Отечества, многие из них были удостоены званий Героя Советского Союза и Героя России. Почетный статус города трудовой доблести РФ носит Ханты-Мансийск. Храбрость и отвагу демонстрируют сегодня наши бойцы — участники специальной военной операции. Гордимся нашими воинами», — добавил Кухарук в своем telegram-канале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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