Мосбиржа исключила из своего индекса облигации заводов челябинского депутата

Московская биржа исключила из расчета индекса Сектора роста облигации заводов «ЧЗПСН-Профнастил» и «Электрощит-Стройсистема» депутата заксобрания Челябинской области Игоря Свеженцева. Одно предприятие работает в Челябинске, другое — в Самаре.
«Исключить из Сектора роста следующие ценные бумаги: биржевые облигации серии БО-02 ПАО „Челябинский завод профилированного стального настила“ и ООО „Электрощит-Стройсистема“. Причина — несоответствие ценной бумаги или организации требованиям для поддержания ценных бумаг в Секторе роста», — отметили в Мосбирже.
Сотрудники торговой площадки уточнили, что стало поводом для исключения бумаг. Отмечено, что у эмитентов отсутствует необходимый уровень кредитного рейтинга.
В челябинском заводе Свеженцев контролирует пакет акций размером 4,37%. Основная доля в размере 82,97% принадлежит компании «Теплантэнерго», которую возглавляет Свеженцев. Эта фирма полностью принадлежит обществу «ЧЗПСН-Профнастил». Предприятие стоимостью, согласно СБИС, 4,8 млрд рублей занимается производством строительных конструкций и материалов из металлопроката. Самарский коллектив также выпускает металлические конструкции. Компания с оценкой бизнеса в 1,5 млрд рублей находится в собственности семьи Свеженцевых: половина принадлежит депутату, по 25% — детям Евгению и Людмиле.
Исключение ценных бумаг для предприятий может означать удорожание привлекаемого финансирования. Как перспективы оценили в компаниях, URA.RU поинтересовался в офисах обеих компаний. К моменту публикации ответы не поступили.
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