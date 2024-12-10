Мосбиржа исключила из своего индекса облигации заводов челябинского депутата

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Облигации двух заводов Игоря Свеженцева Мосбиржа исключила из расчета индекса
Облигации двух заводов Игоря Свеженцева Мосбиржа исключила из расчета индекса Фото:

Московская биржа исключила из расчета индекса Сектора роста облигации заводов «ЧЗПСН-Профнастил» и «Электрощит-Стройсистема» депутата заксобрания Челябинской области Игоря Свеженцева. Одно предприятие работает в Челябинске, другое — в Самаре.

«Исключить из Сектора роста следующие ценные бумаги: биржевые облигации серии БО-02 ПАО „Челябинский завод профилированного стального настила“ и ООО „Электрощит-Стройсистема“. Причина — несоответствие ценной бумаги или организации требованиям для поддержания ценных бумаг в Секторе роста», — отметили в Мосбирже.

Сотрудники торговой площадки уточнили, что стало поводом для исключения бумаг. Отмечено, что у эмитентов отсутствует необходимый уровень кредитного рейтинга.

В челябинском заводе Свеженцев контролирует пакет акций размером 4,37%. Основная доля в размере 82,97% принадлежит компании «Теплантэнерго», которую возглавляет Свеженцев. Эта фирма полностью принадлежит обществу «ЧЗПСН-Профнастил». Предприятие стоимостью, согласно СБИС, 4,8 млрд рублей занимается производством строительных конструкций и материалов из металлопроката. Самарский коллектив также выпускает металлические конструкции. Компания с оценкой бизнеса в 1,5 млрд рублей находится в собственности семьи Свеженцевых: половина принадлежит депутату, по 25% — детям Евгению и Людмиле.

Исключение ценных бумаг для предприятий может означать удорожание привлекаемого финансирования. Как перспективы оценили в компаниях, URA.RU поинтересовался в офисах обеих компаний. К моменту публикации ответы не поступили.

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Московская биржа исключила из расчета индекса Сектора роста облигации заводов «ЧЗПСН-Профнастил» и «Электрощит-Стройсистема» депутата заксобрания Челябинской области Игоря Свеженцева. Одно предприятие работает в Челябинске, другое — в Самаре. «Исключить из Сектора роста следующие ценные бумаги: биржевые облигации серии БО-02 ПАО „Челябинский завод профилированного стального настила“ и ООО „Электрощит-Стройсистема“. Причина — несоответствие ценной бумаги или организации требованиям для поддержания ценных бумаг в Секторе роста», — отметили в Мосбирже. Сотрудники торговой площадки уточнили, что стало поводом для исключения бумаг. Отмечено, что у эмитентов отсутствует необходимый уровень кредитного рейтинга. В челябинском заводе Свеженцев контролирует пакет акций размером 4,37%. Основная доля в размере 82,97% принадлежит компании «Теплантэнерго», которую возглавляет Свеженцев. Эта фирма полностью принадлежит обществу «ЧЗПСН-Профнастил». Предприятие стоимостью, согласно СБИС, 4,8 млрд рублей занимается производством строительных конструкций и материалов из металлопроката. Самарский коллектив также выпускает металлические конструкции. Компания с оценкой бизнеса в 1,5 млрд рублей находится в собственности семьи Свеженцевых: половина принадлежит депутату, по 25% — детям Евгению и Людмиле. Исключение ценных бумаг для предприятий может означать удорожание привлекаемого финансирования. Как перспективы оценили в компаниях, URA.RU поинтересовался в офисах обеих компаний. К моменту публикации ответы не поступили.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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