Завод челябинского депутата Свеженцева отказался платить дивиденды

Завод депутата заксобрания Челябинской области Игоря Свеженцева ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» отказался платить дивиденды по итогам 2023 года. Принять соответствующее решение акционерам рекомендовал совет директоров.
«Вопрос о распределении прибыли общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров дивиденды по акциям общества по результатам 2023 года не выплачивать», — отмечено в протоколе собрания.
В 2023 году акционеры согласились с решением директоров. Дивиденды по итогам работы в 2022 году не выплачивались.
Свеженцеву принадлежит пакет из 4,37% акций. Основным мажоритарным акционером выступает компания «Теплантэнерго», руководит которой Свеженцев. Фирма владеет долей в 82,97% акций. В свою очередь, данная компания является 100-процентной «дочкой» общества «ЧЗПСН-Профнастил». Завод по выпуску строительных конструкций и материалов из металлопроката в 2023 году заработал 300 млн чистой прибыли. С 2015 года показатель достиг исторического максимума.
Ранее от выплат дивидендов отказаться рекомендовали советы директоров Челябинского металлургического комбината (ЧМК) и «Южуралзолото группа компаний». При этом холдинг обещал вернуться к вопросу о выплатах по итогам первого полугодия 2024 года. При этом Челябинский кузнечно-прессовый завод (ЧКПЗ) семьи депутата Госдумы РФ Валерия Гартунга выплатит акционерам 349 млн рублей дохода.
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