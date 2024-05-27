Завод челябинского депутата Свеженцева отказался платить дивиденды

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Форум Единая Россия. Челябинск., свеженцев игорь
Завод Игоря Свеженцева оставит акционеров без дивидендов Фото:

Завод депутата заксобрания Челябинской области Игоря Свеженцева ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» отказался платить дивиденды по итогам 2023 года. Принять соответствующее решение акционерам рекомендовал совет директоров.

«Вопрос о распределении прибыли общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров дивиденды по акциям общества по результатам 2023 года не выплачивать», — отмечено в протоколе собрания.

В 2023 году акционеры согласились с решением директоров. Дивиденды по итогам работы в 2022 году не выплачивались.

Свеженцеву принадлежит пакет из 4,37% акций. Основным мажоритарным акционером выступает компания «Теплантэнерго», руководит которой Свеженцев. Фирма владеет долей в 82,97% акций. В свою очередь, данная компания является 100-процентной «дочкой» общества «ЧЗПСН-Профнастил». Завод по выпуску строительных конструкций и материалов из металлопроката в 2023 году заработал 300 млн чистой прибыли. С 2015 года показатель достиг исторического максимума.

Ранее от выплат дивидендов отказаться рекомендовали советы директоров Челябинского металлургического комбината (ЧМК) и «Южуралзолото группа компаний». При этом холдинг обещал вернуться к вопросу о выплатах по итогам первого полугодия 2024 года. При этом Челябинский кузнечно-прессовый завод (ЧКПЗ) семьи депутата Госдумы РФ Валерия Гартунга выплатит акционерам 349 млн рублей дохода.

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Завод депутата заксобрания Челябинской области Игоря Свеженцева ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» отказался платить дивиденды по итогам 2023 года. Принять соответствующее решение акционерам рекомендовал совет директоров. «Вопрос о распределении прибыли общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров дивиденды по акциям общества по результатам 2023 года не выплачивать», — отмечено в протоколе собрания. В 2023 году акционеры согласились с решением директоров. Дивиденды по итогам работы в 2022 году не выплачивались. Свеженцеву принадлежит пакет из 4,37% акций. Основным мажоритарным акционером выступает компания «Теплантэнерго», руководит которой Свеженцев. Фирма владеет долей в 82,97% акций. В свою очередь, данная компания является 100-процентной «дочкой» общества «ЧЗПСН-Профнастил». Завод по выпуску строительных конструкций и материалов из металлопроката в 2023 году заработал 300 млн чистой прибыли. С 2015 года показатель достиг исторического максимума. Ранее от выплат дивидендов отказаться рекомендовали советы директоров Челябинского металлургического комбината (ЧМК) и «Южуралзолото группа компаний». При этом холдинг обещал вернуться к вопросу о выплатах по итогам первого полугодия 2024 года. При этом Челябинский кузнечно-прессовый завод (ЧКПЗ) семьи депутата Госдумы РФ Валерия Гартунга выплатит акционерам 349 млн рублей дохода.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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