Экс-артист Челябинского и Магнитогорского драмтеатров Валерий Скорокосов снялся в комедии «Звезды в Сибири» вместе с шоуменом Сергеем Светлаковым, музыкантами — Дмитрием Маликовым, Клавой Кокой и другими. Фильм о звездах, оказавшихся в сибирской деревушке, открыл сезон новогодних премьер. В кинокартине Скорокосов сыграл деда Захара, сообщили URA.RU в пресс-службе телеканала ТНТ.
«Дед Захар — добрый, заботливый, креативный. Это знакомый многим образ из детства, но со своими „штучками“, которые, надеюсь, запомнятся зрителю», — отметил Скорокосов.
В пресс-службе ТНТ уточнили, что на сцене Магнитогорского драматического театра актер исполнял главную роль в спектакле «Ромео и Джульетта». Однако роль Меркуцио в сравнении с Ромео была для него более подходящая, признался Скорокосов. Также Валерий Скорокосов рассказал, что в Челябинске прошли одни из важных событий его жизни — свадьба, рождение дочери и развитие карьеры.
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