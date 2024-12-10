Бывший актер челябинских драмтеатров снялся в комедии со звездами шоу-бизнеса. Фото

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Актер, снявшийся в фильме с российскими звездами, долгое время служил в челябинских театрах
Актер, снявшийся в фильме с российскими звездами, долгое время служил в челябинских театрах Фото:

Экс-артист Челябинского и Магнитогорского драмтеатров Валерий Скорокосов снялся в комедии «Звезды в Сибири» вместе с шоуменом Сергеем Светлаковым, музыкантами — Дмитрием Маликовым, Клавой Кокой и другими. Фильм о звездах, оказавшихся в сибирской деревушке, открыл сезон новогодних премьер. В кинокартине Скорокосов сыграл деда Захара, сообщили URA.RU в пресс-службе телеканала ТНТ.

«Дед Захар — добрый, заботливый, креативный. Это знакомый многим образ из детства, но со своими „штучками“, которые, надеюсь, запомнятся зрителю», — отметил Скорокосов.

В пресс-службе ТНТ уточнили, что на сцене Магнитогорского драматического театра актер исполнял главную роль в спектакле «Ромео и Джульетта». Однако роль Меркуцио в сравнении с Ромео была для него более подходящая, признался Скорокосов. Также Валерий Скорокосов рассказал, что в Челябинске прошли одни из важных событий его жизни — свадьба, рождение дочери и развитие карьеры.

В фильме также появятся Дмитрий Брекоткин, Тимур Батрутдинов и Ольга Бузова
В фильме также появятся Дмитрий Брекоткин, Тимур Батрутдинов и Ольга Бузова
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Экс-артист Челябинского и Магнитогорского драмтеатров Валерий Скорокосов снялся в комедии «Звезды в Сибири» вместе с шоуменом Сергеем Светлаковым, музыкантами — Дмитрием Маликовым, Клавой Кокой и другими. Фильм о звездах, оказавшихся в сибирской деревушке, открыл сезон новогодних премьер. В кинокартине Скорокосов сыграл деда Захара, сообщили URA.RU в пресс-службе телеканала ТНТ. «Дед Захар — добрый, заботливый, креативный. Это знакомый многим образ из детства, но со своими „штучками“, которые, надеюсь, запомнятся зрителю», — отметил Скорокосов. В пресс-службе ТНТ уточнили, что на сцене Магнитогорского драматического театра актер исполнял главную роль в спектакле «Ромео и Джульетта». Однако роль Меркуцио в сравнении с Ромео была для него более подходящая, признался Скорокосов. Также Валерий Скорокосов рассказал, что в Челябинске прошли одни из важных событий его жизни — свадьба, рождение дочери и развитие карьеры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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