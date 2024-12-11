Фура, груженная пивом, врезалась в отбойник, пишет Shot
На трассе Уфа — Самара в Башкортостане произошла авария. Фура, перевозившая пиво, вылетела с дороги и рассыпала сотни банок по обочине. Местные жители начали собирать ящики с напитком.
«В результате сильного удара кузов фуры открылся, и из него вывалились сотни банок с алкогольным напитком. Местные любители пива набрали домой по несколько ящиков», — пишет telegram-канал Shot. Там добавили, что грузовик врезался в отбойник рядом с селом Кандры.
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