Shot: любители пива набросились на фуру, вылетевшую с трассы Уфа — Самара. Видео

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Фура, груженная пивом, врезалась в отбойник, пишет Shot
Фура, груженная пивом, врезалась в отбойник, пишет Shot Фото:

На трассе Уфа — Самара в Башкортостане произошла авария. Фура, перевозившая пиво, вылетела с дороги и рассыпала сотни банок по обочине. Местные жители начали собирать ящики с напитком.

«В результате сильного удара кузов фуры открылся, и из него вывалились сотни банок с алкогольным напитком. Местные любители пива набрали домой по несколько ящиков», — пишет telegram-канал Shot. Там добавили, что грузовик врезался в отбойник рядом с селом Кандры.

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На трассе Уфа — Самара в Башкортостане произошла авария. Фура, перевозившая пиво, вылетела с дороги и рассыпала сотни банок по обочине. Местные жители начали собирать ящики с напитком. «В результате сильного удара кузов фуры открылся, и из него вывалились сотни банок с алкогольным напитком. Местные любители пива набрали домой по несколько ящиков», — пишет telegram-канал Shot. Там добавили, что грузовик врезался в отбойник рядом с селом Кандры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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