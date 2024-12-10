Житель ХМАО решил судиться с дилером, предложившим ездить на авто с ядовитым газом в салоне

Житель Нефтеюганска Яков Тихонов готовит судебный иск к дилерскому центру «СК-Моторс» в Сургуте, рассказал URA.RU сам югорчанин. Клиент обратился в компанию за гарантийным ремонтом внедорожника Tank, у которого, по словам автомобилиста, из кондиционера стал вытекать фреон (может быть опасен для здоровья). Однако дилер отказал ему в ремонте.
До этого клиент уже неоднократно обращался в дилерский центр и с другими поломками. «Поменяли они по гарантии, допустим, сальник амортизатора, а через четыре дня печка перестала работать. Вроде наладили все, но, представляете, проходит еще несколько дней, а у нас кондиционер сломался. Выходит из него фреон и масло. Мы приезжаем, а нам говорят, что это не гарантийный случай. Спрашиваем, почему не гарантийный, объясните. А они говорят, мол не доказано, что оттуда выходит газ», — рассказывает агентству клиент.
Сейчас Тихонов обратился к независимому эксперту, который подтвердил утечку газа. Вместе с адвокатом он готовится подать иск на дилера, а также планирует провести официальную экспертизу. «Он [клиент] обратил внимание, что у него из деталей, которые идут в кондиционер, существуют потеки какой-то газомасляной смеси. Он приехал к ним на СТО. Они посмотрели и предложили методику ремонта: помыть эту деталь и, чтобы он дальше ездил, посмотреть, что будет», — добавляет адвокат Тихонова Владимир Александров.
Агентство обратилось за комментарием в дилерский центр Tank «СК-Моторс» в Сургуте. По телефону в отделе по работе с клиентами журналисту агентства подтвердили, что ведут с Тихоновым претензионную работу. Однако, других деталей истории не озвучили, попросив направить официальный запрос. Ответ на момент публикации не поступил.
URA.RU также попросило прокомментировать ситуацию в окружном Роспотребнадзоре. Ответ на него также ожидается.
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