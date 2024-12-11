В России утвердили даты проведения ЕГЭ-2025. Список

ЕГЭ в 2025 году пройдет с 23 мая по 11 июня
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Экзамен ЕГЭ по химии. Курган, егэ, экзамен, экзамен егэ
Утверждены даты ЕГЭ на 2025 год Фото:

В России утвердили даты проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2025 году. Перовые экзамены запланированы на 23 мая, а последние — 11 июня. Новый список приказом разместили Минпросвещения и Рособразования.

«23 мая — история, литература, химия. <…> 11 июня иностранные языки… информатика», — следует из документа. Из него также следует, что выпускники могут пересдать экзамены 3 и 4 июля. Список утвержден Минпросвещения и Рособразования.

Ранее педагог Виктория Подсухина поделилась секретами того, как сдать ЕГЭ на высокий балл. По ее словам, для этого следует внимательно ознакомиться со структурой оценивания.

Даты проведения ЕГЭ в 2025 году
Даты проведения ЕГЭ в 2025 году

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В России утвердили даты проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2025 году. Перовые экзамены запланированы на 23 мая, а последние — 11 июня. Новый список приказом разместили Минпросвещения и Рособразования. «23 мая — история, литература, химия. <…> 11 июня иностранные языки… информатика», — следует из документа. Из него также следует, что выпускники могут пересдать экзамены 3 и 4 июля. Список утвержден Минпросвещения и Рособразования. Ранее педагог Виктория Подсухина поделилась секретами того, как сдать ЕГЭ на высокий балл. По ее словам, для этого следует внимательно ознакомиться со структурой оценивания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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