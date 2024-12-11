ЕГЭ в 2025 году пройдет с 23 мая по 11 июня

Утверждены даты ЕГЭ на 2025 год Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В России утвердили даты проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2025 году. Перовые экзамены запланированы на 23 мая, а последние — 11 июня. Новый список приказом разместили Минпросвещения и Рособразования.

«23 мая — история, литература, химия. <…> 11 июня иностранные языки… информатика», — следует из документа. Из него также следует, что выпускники могут пересдать экзамены 3 и 4 июля. Список утвержден Минпросвещения и Рособразования.

Ранее педагог Виктория Подсухина поделилась секретами того, как сдать ЕГЭ на высокий балл. По ее словам, для этого следует внимательно ознакомиться со структурой оценивания.

Даты проведения ЕГЭ в 2025 году Скрин: документ приказа