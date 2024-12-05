Как подготовиться к ЕГЭ на 80 и более баллов

Педагог Подсухина: для успешной сдачи ЕГЭ нужно изучить формат экзамена
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Спешка в подготовке к ЕГЭ может вызвать высокий уровень стресса
Спешка в подготовке к ЕГЭ может вызвать высокий уровень стресса Фото:

Для успешной сдачи ЕГЭ на 80 и более баллов необходимо тщательно изучить структуру и критерии оценивания экзамена, а также самостоятельно ознакомиться с материалами на сайте ФИПИ. Об этом сообщила педагог и руководитель регионального преподавания образовательной компании MAXIMUM Education Виктория Подсухина.

«Самое важное при подготовке к экзамену — это понять его формат. Необходимо в самом начале подготовки ознакомиться с критериями оценивания, структурой, особенностями каждого задания. Всю эту информацию можно найти на сайте ФИПИ, она изложена в двух документах: спецификации и кодификаторе», — заявила Подсухина в интервью «Известиям».

Педагог также подчеркнула важность правильного планирования подготовки и использования разнообразных учебных ресурсов. Она рекомендует выделить определенное количество часов на изучение каждого предмета в неделю и использовать для подготовки не только традиционные учебники, но и онлайн-платформы, видеолекции и тестовые задания. Важно также следить за своим прогрессом и вовремя корректировать обучение, чтобы закрепить знания и устранить пробелы.

В преддверии экзамена специалисты не советуют усваивать обширные объемы новой информации. Эффективнее будет перечитать уже готовые конспекты и выполнить несколько простых тестов. Излишняя спешка при освоении материала может привести к повышенному стрессу, что способствует тому, что на самом экзамене информация будет забыта. Важно обеспечить себе крепкий сон накануне экзамена, а перед ним хорошо позавтракать и удостовериться в наличии всех необходимых предметов: документов, ручек и тому подобного. Рекомендуется прибыть на место заранее, чтобы минимизировать возможное волнение.

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Для успешной сдачи ЕГЭ на 80 и более баллов необходимо тщательно изучить структуру и критерии оценивания экзамена, а также самостоятельно ознакомиться с материалами на сайте ФИПИ. Об этом сообщила педагог и руководитель регионального преподавания образовательной компании MAXIMUM Education Виктория Подсухина. «Самое важное при подготовке к экзамену — это понять его формат. Необходимо в самом начале подготовки ознакомиться с критериями оценивания, структурой, особенностями каждого задания. Всю эту информацию можно найти на сайте ФИПИ, она изложена в двух документах: спецификации и кодификаторе», — заявила Подсухина в интервью «Известиям». Педагог также подчеркнула важность правильного планирования подготовки и использования разнообразных учебных ресурсов. Она рекомендует выделить определенное количество часов на изучение каждого предмета в неделю и использовать для подготовки не только традиционные учебники, но и онлайн-платформы, видеолекции и тестовые задания. Важно также следить за своим прогрессом и вовремя корректировать обучение, чтобы закрепить знания и устранить пробелы. В преддверии экзамена специалисты не советуют усваивать обширные объемы новой информации. Эффективнее будет перечитать уже готовые конспекты и выполнить несколько простых тестов. Излишняя спешка при освоении материала может привести к повышенному стрессу, что способствует тому, что на самом экзамене информация будет забыта. Важно обеспечить себе крепкий сон накануне экзамена, а перед ним хорошо позавтракать и удостовериться в наличии всех необходимых предметов: документов, ручек и тому подобного. Рекомендуется прибыть на место заранее, чтобы минимизировать возможное волнение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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