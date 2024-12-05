Как подготовиться к ЕГЭ на 80 и более баллов

Для успешной сдачи ЕГЭ на 80 и более баллов необходимо тщательно изучить структуру и критерии оценивания экзамена, а также самостоятельно ознакомиться с материалами на сайте ФИПИ. Об этом сообщила педагог и руководитель регионального преподавания образовательной компании MAXIMUM Education Виктория Подсухина.
«Самое важное при подготовке к экзамену — это понять его формат. Необходимо в самом начале подготовки ознакомиться с критериями оценивания, структурой, особенностями каждого задания. Всю эту информацию можно найти на сайте ФИПИ, она изложена в двух документах: спецификации и кодификаторе», — заявила Подсухина в интервью «Известиям».
Педагог также подчеркнула важность правильного планирования подготовки и использования разнообразных учебных ресурсов. Она рекомендует выделить определенное количество часов на изучение каждого предмета в неделю и использовать для подготовки не только традиционные учебники, но и онлайн-платформы, видеолекции и тестовые задания. Важно также следить за своим прогрессом и вовремя корректировать обучение, чтобы закрепить знания и устранить пробелы.
В преддверии экзамена специалисты не советуют усваивать обширные объемы новой информации. Эффективнее будет перечитать уже готовые конспекты и выполнить несколько простых тестов. Излишняя спешка при освоении материала может привести к повышенному стрессу, что способствует тому, что на самом экзамене информация будет забыта. Важно обеспечить себе крепкий сон накануне экзамена, а перед ним хорошо позавтракать и удостовериться в наличии всех необходимых предметов: документов, ручек и тому подобного. Рекомендуется прибыть на место заранее, чтобы минимизировать возможное волнение.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.