11 декабря 2024

«Коммерсант»: стоимость курятины в России выросла на 4% за неделю

© Служба новостей «URA.RU»
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Тушка бройлера стоит 195 руб. за кг
Тушка бройлера стоит 195 руб. за кг Фото:

Стоимость тушки бройлера выросла на 4% за неделю и на 9% год к году. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на презентацию Национального союза свиноводов.

«Оптовая стоимость тушки бройлера на 1 декабря 2024 года составила 195 руб. за 1 кг, увеличившись на 4% за неделю и на 9% год к году. В закупке мясо подорожало на 5,5%. В Минсельхозе заявили, что мясо кур в целом сейчас в среднем дешевле, чем годом ранее, на 5,3% и стоит в среднем 161,3 руб. за 1 кг.», — сообщает «Коммерсант».

Ранее URA.RU сообщало, что цены на курицу за год опустились на 7,5%. Средняя стоимость, по данным Руспродсоюза, составила 214,5 руб за кг.

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Стоимость тушки бройлера выросла на 4% за неделю и на 9% год к году. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на презентацию Национального союза свиноводов. «Оптовая стоимость тушки бройлера на 1 декабря 2024 года составила 195 руб. за 1 кг, увеличившись на 4% за неделю и на 9% год к году. В закупке мясо подорожало на 5,5%. В Минсельхозе заявили, что мясо кур в целом сейчас в среднем дешевле, чем годом ранее, на 5,3% и стоит в среднем 161,3 руб. за 1 кг.», — сообщает «Коммерсант». Ранее URA.RU сообщало, что цены на курицу за год опустились на 7,5%. Средняя стоимость, по данным Руспродсоюза, составила 214,5 руб за кг.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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