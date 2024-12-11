«Коммерсант»: стоимость курятины в России выросла на 4% за неделю

Стоимость тушки бройлера выросла на 4% за неделю и на 9% год к году. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на презентацию Национального союза свиноводов.
«Оптовая стоимость тушки бройлера на 1 декабря 2024 года составила 195 руб. за 1 кг, увеличившись на 4% за неделю и на 9% год к году. В закупке мясо подорожало на 5,5%. В Минсельхозе заявили, что мясо кур в целом сейчас в среднем дешевле, чем годом ранее, на 5,3% и стоит в среднем 161,3 руб. за 1 кг.», — сообщает «Коммерсант».
Ранее URA.RU сообщало, что цены на курицу за год опустились на 7,5%. Средняя стоимость, по данным Руспродсоюза, составила 214,5 руб за кг.
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