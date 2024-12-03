Стал известен продукт, сильнее всего подорожавший в России

Цены на сметану, яблоки и мороженную рыбу больше всего повысились в России за год. Все три категории товаров стали стоить на 18% дороже, сообщили в Руспродсоюзе.
«Сильнее всего за год подорожала сметана: в сравнении с аналогичным периодом прошлого года она прибавила в цене сразу 18,7 процента и сейчас торгуется в среднем за 331,91 рубля. На втором месте неожиданно оказались яблоки, причем уступили сметане они ненамного — плюс 18,6 процента, 140,4 рубля за килограмм. Замкнула тройку лидеров мороженая рыба: она также подорожала на 18,3 процента и теперь стоит в среднем 265,4 рубля за килограмм», — пишет «Парламентская газета» со ссылкой на данные Роспродсоюза.
Кроме того, на 17,5% подорожало молоко и на 9,9% творог. Из категории «мясо» больше всего в цене прибавила говядина — на 13,1%, сейчас ее средняя стоимость составляет 583 руб за кг. На втором месте оказалась свинина — 361,5 рубля за килограмм, повышение на 4,8 процента. Курица же, напротив , подешевела на 7,5%. Средняя стоимость 214,5 руб за кг. Из фруктов в топ также вошли бананы: они прибавили в цене 8,8 процента и достигли 159 рублей за килограмм.
Ранее в России отмечался рост цен на продовольственные товары, лекарственные препараты, товары первой необходимости, а также на проезд в городском транспорте, такси и многое другое. Что именно подорожало в России за последнее время — в материале URA.RU.
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