«Известия»: ОБСЕ планирует подготовить Украину к вступлению в НАТО и ЕС

Спецпредставитель ОБСЕ на Украине Петр Мареш займется подготовкой Киева к вступлению в Евросоюз (ЕС). Кроме того, он будет работать над вопросами интеграции Украины в НАТО.
«Я не буду отправлять им F-16 и Abrams, никаких ракет, но буду подготавливать их к будущему партнерству и членству Украины в ЕС и НАТО», — передает слова Мареша газета «Известия». Он добавил, что его задачей является установление близкого контакта с украинскими властями для содействия в будущем партнерстве.
Россия не была уведомлена о назначении Мареша. Это решение было принято 55 из 57 стран без участия России и Беларуси.
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