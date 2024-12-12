«Известия»: ОБСЕ планирует подготовить Украину к вступлению в НАТО и ЕС

12 декабря 2024 в 07:07 Размер текста - 17 +

Задачей Мареша станет установление контакта между ОБСЕ и Киева Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Спецпредставитель ОБСЕ на Украине Петр Мареш займется подготовкой Киева к вступлению в Евросоюз (ЕС). Кроме того, он будет работать над вопросами интеграции Украины в НАТО. «Я не буду отправлять им F-16 и Abrams, никаких ракет, но буду подготавливать их к будущему партнерству и членству Украины в ЕС и НАТО», — передает слова Мареша газета «Известия». Он добавил, что его задачей является установление близкого контакта с украинскими властями для содействия в будущем партнерстве. Россия не была уведомлена о назначении Мареша. Это решение было принято 55 из 57 стран без участия России и Беларуси. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Спецпредставитель ОБСЕ на Украине Петр Мареш займется подготовкой Киева к вступлению в Евросоюз (ЕС). Кроме того, он будет работать над вопросами интеграции Украины в НАТО. «Я не буду отправлять им F-16 и Abrams, никаких ракет, но буду подготавливать их к будущему партнерству и членству Украины в ЕС и НАТО», — передает слова Мареша газета «Известия». Он добавил, что его задачей является установление близкого контакта с украинскими властями для содействия в будущем партнерстве. Россия не была уведомлена о назначении Мареша. Это решение было принято 55 из 57 стран без участия России и Беларуси.