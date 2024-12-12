«Известия»: ОБСЕ планирует подготовить Украину к вступлению в НАТО и ЕС

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Обстановка в Донецке. Донецк, ДНР, ОБСЕ, osce, миссия обсе
Задачей Мареша станет установление контакта между ОБСЕ и Киева Фото:

Спецпредставитель ОБСЕ на Украине Петр Мареш займется подготовкой Киева к вступлению в Евросоюз (ЕС). Кроме того, он будет работать над вопросами интеграции Украины в НАТО.

«Я не буду отправлять им F-16 и Abrams, никаких ракет, но буду подготавливать их к будущему партнерству и членству Украины в ЕС и НАТО», — передает слова Мареша газета «Известия». Он добавил, что его задачей является установление близкого контакта с украинскими властями для содействия в будущем партнерстве.

Россия не была уведомлена о назначении Мареша. Это решение было принято 55 из 57 стран без участия России и Беларуси.

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Спецпредставитель ОБСЕ на Украине Петр Мареш займется подготовкой Киева к вступлению в Евросоюз (ЕС). Кроме того, он будет работать над вопросами интеграции Украины в НАТО. «Я не буду отправлять им F-16 и Abrams, никаких ракет, но буду подготавливать их к будущему партнерству и членству Украины в ЕС и НАТО», — передает слова Мареша газета «Известия». Он добавил, что его задачей является установление близкого контакта с украинскими властями для содействия в будущем партнерстве. Россия не была уведомлена о назначении Мареша. Это решение было принято 55 из 57 стран без участия России и Беларуси.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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