Аромаингаляторы, полюбившиеся подростками, убрали с продажи со всех площадок

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Аромаингаляторы сняты с продажи по всей стране, заявила Попова
Аромаингаляторы сняты с продажи по всей стране, заявила Попова Фото:

Аромаингаляторы, ставшие популярными среди подростков, были сняты с продажи по всей стране из-за опасности для здоровья. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Аромаингаляторы опасны для здоровья, поэтому после просьбы Роспотребнадзора все площадки в стране остановили их продажи», — передает слова Поповой РИА Новости. Роспотребнадзор планировал приостановить продажу аромаингаляторов для носа из-за нарушений в документации, обнаруженных во время мониторинга на маркетплейсах.

Многие декларации о соответствии не имеют подтверждения, а в некоторых случаях информация о документах отсутствует, что вызывает опасения по поводу безопасности продукции. После запроса депутата Госдумы Дмитрия Гусева Роспотребнадзор проверил наличие запрещенных веществ в этих товарах.

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Аромаингаляторы, ставшие популярными среди подростков, были сняты с продажи по всей стране из-за опасности для здоровья. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. «Аромаингаляторы опасны для здоровья, поэтому после просьбы Роспотребнадзора все площадки в стране остановили их продажи», — передает слова Поповой РИА Новости. Роспотребнадзор планировал приостановить продажу аромаингаляторов для носа из-за нарушений в документации, обнаруженных во время мониторинга на маркетплейсах. Многие декларации о соответствии не имеют подтверждения, а в некоторых случаях информация о документах отсутствует, что вызывает опасения по поводу безопасности продукции. После запроса депутата Госдумы Дмитрия Гусева Роспотребнадзор проверил наличие запрещенных веществ в этих товарах.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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