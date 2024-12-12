Аромаингаляторы, полюбившиеся подростками, убрали с продажи со всех площадок

Аромаингаляторы, ставшие популярными среди подростков, были сняты с продажи по всей стране из-за опасности для здоровья. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Аромаингаляторы опасны для здоровья, поэтому после просьбы Роспотребнадзора все площадки в стране остановили их продажи», — передает слова Поповой РИА Новости. Роспотребнадзор планировал приостановить продажу аромаингаляторов для носа из-за нарушений в документации, обнаруженных во время мониторинга на маркетплейсах.
Многие декларации о соответствии не имеют подтверждения, а в некоторых случаях информация о документах отсутствует, что вызывает опасения по поводу безопасности продукции. После запроса депутата Госдумы Дмитрия Гусева Роспотребнадзор проверил наличие запрещенных веществ в этих товарах.
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