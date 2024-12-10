10 декабря 2024

Роспотребнадзор решил остановить торговлю популярными у подростков ингаляторами

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Медицина. Ханты-Мансийск, воздух, лечение, астма, дыхание, ингалятор, болезнь, медицина
Роспотребнадзор выступил против аромаингаляторов Фото:

Роспотребнадзор намерен приостановить продажу аромаингаляторов для носа. В сопроводительных документах продукции, реализуемой на маркетплейсах, обнаружены нарушения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В ходе мониторинга было установлено, что многие декларации о соответствии продукции требованиям технического регламента не имеют подтверждения. Роспотребнадзором принимаются оперативные меры по приостановлению действия подобных документов, а также реализации данной продукции», — цитирует сообщение Роспотребнадзора РИА Новости.

В ведомстве также подчеркнули, что в некоторых случаях информация о сопроводительных документах отсутствует в принципе. Это вызывает опасения по поводу безопасности и качества продукции, предлагаемой потребителям.

Как сообщало URA.RU, маркетплейс Wildberries рассматривает возможность снятия с продажи ароматических ингаляторов. Ранее с просьбой проверить этот товар на наличие запрещенных веществ к Роспотребнадзору обратился первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев. В описании продаваемых препаратов указывается, что они содержат эфирные масла, которые оказывают освежающее и бодрящее действие.

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Роспотребнадзор намерен приостановить продажу аромаингаляторов для носа. В сопроводительных документах продукции, реализуемой на маркетплейсах, обнаружены нарушения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «В ходе мониторинга было установлено, что многие декларации о соответствии продукции требованиям технического регламента не имеют подтверждения. Роспотребнадзором принимаются оперативные меры по приостановлению действия подобных документов, а также реализации данной продукции», — цитирует сообщение Роспотребнадзора РИА Новости. В ведомстве также подчеркнули, что в некоторых случаях информация о сопроводительных документах отсутствует в принципе. Это вызывает опасения по поводу безопасности и качества продукции, предлагаемой потребителям. Как сообщало URA.RU, маркетплейс Wildberries рассматривает возможность снятия с продажи ароматических ингаляторов. Ранее с просьбой проверить этот товар на наличие запрещенных веществ к Роспотребнадзору обратился первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев. В описании продаваемых препаратов указывается, что они содержат эфирные масла, которые оказывают освежающее и бодрящее действие.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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