Роспотребнадзор решил остановить торговлю популярными у подростков ингаляторами

11 декабря 2024 в 04:27 Размер текста - 17 +

Роспотребнадзор выступил против аромаингаляторов Фото: Александр Елизаров © URA.RU Роспотребнадзор намерен приостановить продажу аромаингаляторов для носа. В сопроводительных документах продукции, реализуемой на маркетплейсах, обнаружены нарушения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «В ходе мониторинга было установлено, что многие декларации о соответствии продукции требованиям технического регламента не имеют подтверждения. Роспотребнадзором принимаются оперативные меры по приостановлению действия подобных документов, а также реализации данной продукции», — цитирует сообщение Роспотребнадзора РИА Новости. В ведомстве также подчеркнули, что в некоторых случаях информация о сопроводительных документах отсутствует в принципе. Это вызывает опасения по поводу безопасности и качества продукции, предлагаемой потребителям. Как сообщало URA.RU, маркетплейс Wildberries рассматривает возможность снятия с продажи ароматических ингаляторов. Ранее с просьбой проверить этот товар на наличие запрещенных веществ к Роспотребнадзору обратился первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев. В описании продаваемых препаратов указывается, что они содержат эфирные масла, которые оказывают освежающее и бодрящее действие. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Роспотребнадзор намерен приостановить продажу аромаингаляторов для носа. В сопроводительных документах продукции, реализуемой на маркетплейсах, обнаружены нарушения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «В ходе мониторинга было установлено, что многие декларации о соответствии продукции требованиям технического регламента не имеют подтверждения. Роспотребнадзором принимаются оперативные меры по приостановлению действия подобных документов, а также реализации данной продукции», — цитирует сообщение Роспотребнадзора РИА Новости. В ведомстве также подчеркнули, что в некоторых случаях информация о сопроводительных документах отсутствует в принципе. Это вызывает опасения по поводу безопасности и качества продукции, предлагаемой потребителям. Как сообщало URA.RU, маркетплейс Wildberries рассматривает возможность снятия с продажи ароматических ингаляторов. Ранее с просьбой проверить этот товар на наличие запрещенных веществ к Роспотребнадзору обратился первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев. В описании продаваемых препаратов указывается, что они содержат эфирные масла, которые оказывают освежающее и бодрящее действие.