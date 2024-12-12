Депутат из ХМАО обратился к Колокольцеву из-за коррупционного скандала вокруг рыбзавода

Депутат думы Мегиона Виктор Макаров пожаловался главе МВД России Владимиру Колокольцеву на затягивание расследования уголовного дела по городскому рыбзаводу «Топ Фиш». Дело возбудили из-за подозрений в растрате порядка 30 млн рублей, которые предприятие получало из городского бюджета с 2019 года в виде субсидий. Об этом URA.RU рассказал сам Макаров.
«Расследование длится с 2022 года и на сегодняшний день никого не наказали. Считаю, что дело намеренно затягивается, так как у кого-то есть в этом интерес. В связи с этим я написал обращение главе МВД России Владимиру Колокольцеву», — сообщил депутат.
В пресс-службе УМВД по ХМАО URA.RU сообщили, что уголовное дело находится на контроле окружного управления, на данный момент проводятся экспертизы и следственные действия. «Экспертизы по этому делу достаточно длительные по времени. Но дело находится на контроле», — заверили в пресс-службе. При этом источник агентства рассказал, что в МВД России все же обратили внимание на обращение и региональному управлению пришло указание докладывать о результатах.
По данным на сайте администрации всего, начиная с 2019 по 2022 год, из городского бюджета предприятию было выделено почти 30 млн рублей. Единственным руководителем предприятия является Дмитрий Гультяев, однако получить его комментарий не удалось, редакция не располагает его номером телефона.
Ранее URA.RU писало, что было возбуждено уголовное дело против экс-главы центра «Открытый регион» Оксаны Макеевой. Ее обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями и растрате.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!