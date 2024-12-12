Банда школьниц в Подмосковье набросилась с кулаками на девочку

В соцсети попали кадры с избиением очередной школьницы бандой несовершеннолетних девочек. Последние держат в страхе всю школу в Котельниках (Московской области). На новых кадрах видно, как агрессивные подростки набрасываются на девочку. Последняя в этот момент просит, чтобы с нее не снимали капюшон толстовки.
«В деле банды подмосковных школьниц появилась ещё одна жертва. Попадает даже подружкам: так, школьницы избивали около часа подругу Ксюшу, заманив ее в туалет под предлогом поздравления с днем рождения. Сейчас Ксюша находится в больнице, у неё черепно-мозговая травма и множество ушибов», — передает Shot, прикладывая соответствующие кадры.
До этого были опубликованы кадры с другой девочкой, которую эти же агрессивные несовершеннолетние также избивали в школьном туалете толпой. Сообщалось, что семь учениц одной из школ в Котельниках держат в страхе учеников учреждения. На них неоднократно писали заявления в полицию, однако это не помогало.
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