Пожарные уже ликвидировали огонь возле здания Кремля
В центре Москвы недалеко от Кремля вспыхнул пожар. Предположительно, инцидент произошел после столкновения автобуса и автомобиля. На место происшествия быстро прибыли экстренные службы.
«Машина загорелась недалеко от Кремля», — передает корреспондент РИА Новости. По его словам, возгорание было оперативно ликвидировано. Остальные подробности о происшествии пока неизвестны.
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