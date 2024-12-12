Рядом с Кремлем вспыхнул пожар. Видео

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Пожарные уже ликвидировали огонь возле здания Кремля
Пожарные уже ликвидировали огонь возле здания Кремля Фото:

В центре Москвы недалеко от Кремля вспыхнул пожар. Предположительно, инцидент произошел после столкновения автобуса и автомобиля. На место происшествия быстро прибыли экстренные службы.

«Машина загорелась недалеко от Кремля», — передает корреспондент РИА Новости. По его словам, возгорание было оперативно ликвидировано. Остальные подробности о происшествии пока неизвестны.

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В центре Москвы недалеко от Кремля вспыхнул пожар. Предположительно, инцидент произошел после столкновения автобуса и автомобиля. На место происшествия быстро прибыли экстренные службы. «Машина загорелась недалеко от Кремля», — передает корреспондент РИА Новости. По его словам, возгорание было оперативно ликвидировано. Остальные подробности о происшествии пока неизвестны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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