Дрон ВСУ убил бойца самообороны в Белгородской области

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Украинский беспилотник убил бойца самообороны РФ во время атаки на Белгородскую область
Украинский беспилотник убил бойца самообороны РФ во время атаки на Белгородскую область Фото:
новость из сюжета
ВСУ обстреливают Белгородскую область

Боец самообороны РФ погиб во время атаки украинских БПЛА в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Ночью, во время атаки беспилотного летательного аппарата на Теребринское сельское поселение погиб боец самообороны», — рассказал Гладков в своем telegram-канале. Он выразил соболезнования родным и близким погибшего. 

Ранее стало известно, что в ночь с 12 на 13 декабря ВСУ атаковали Белгородскую область с помощью беспилотников, тяжело ранен мирный житель. Об этом сообщает MK.RU.

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Боец самообороны РФ погиб во время атаки украинских БПЛА в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «Ночью, во время атаки беспилотного летательного аппарата на Теребринское сельское поселение погиб боец самообороны», — рассказал Гладков в своем telegram-канале. Он выразил соболезнования родным и близким погибшего.  Ранее стало известно, что в ночь с 12 на 13 декабря ВСУ атаковали Белгородскую область с помощью беспилотников, тяжело ранен мирный житель. Об этом сообщает MK.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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