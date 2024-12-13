Дрон ВСУ убил бойца самообороны в Белгородской области

Боец самообороны РФ погиб во время атаки украинских БПЛА в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Ночью, во время атаки беспилотного летательного аппарата на Теребринское сельское поселение погиб боец самообороны», — рассказал Гладков в своем telegram-канале. Он выразил соболезнования родным и близким погибшего.
Ранее стало известно, что в ночь с 12 на 13 декабря ВСУ атаковали Белгородскую область с помощью беспилотников, тяжело ранен мирный житель. Об этом сообщает MK.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.