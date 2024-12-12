Олег Майами призвал разводиться до Нового года

Екатеринбургский певец и экс-звезда «Дома 2» Олег Майами (настоящее имя Олег Кривиков) призвал разводиться до Нового года, если у партнера появляются сомнения во второй половинке. Правозащитница Светлана Грачева уже раскритиковала заявление звезды и обратилась к следователям СКР, чтобы те проверили слова артиста. Информация об этом появилась в Telegram.
«Ребят, девчонки, разводитесь, если сомневаетесь. Пока не начался Новый год», — передает telegram-канал Mash слова Кривикова.
По словам Грачевой, популярная личность не может проводить подобную агитацию, особенно в Год семьи. «Негоже лидеру мнений к такому призывать публично. Кто-то может воспринять совет буквально и сгоряча разрушить ячейку общества», — отметила правозащитница.
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