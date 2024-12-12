12 декабря 2024

Олег Майами призвал разводиться до Нового года

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Концерт Леши Свик в МТС Live Холл. Екатеринбург, олег майами
Заявление артиста проверят следователи СКР Фото:

Екатеринбургский певец и экс-звезда «Дома 2» Олег Майами (настоящее имя Олег Кривиков) призвал разводиться до Нового года, если у партнера появляются сомнения во второй половинке. Правозащитница Светлана Грачева уже раскритиковала заявление звезды и обратилась к следователям СКР, чтобы те проверили слова артиста. Информация об этом появилась в Telegram.

«Ребят, девчонки, разводитесь, если сомневаетесь. Пока не начался Новый год», — передает telegram-канал Mash слова Кривикова.

По словам Грачевой, популярная личность не может проводить подобную агитацию, особенно в Год семьи. «Негоже лидеру мнений к такому призывать публично. Кто-то может воспринять совет буквально и сгоряча разрушить ячейку общества», — отметила правозащитница.

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Екатеринбургский певец и экс-звезда «Дома 2» Олег Майами (настоящее имя Олег Кривиков) призвал разводиться до Нового года, если у партнера появляются сомнения во второй половинке. Правозащитница Светлана Грачева уже раскритиковала заявление звезды и обратилась к следователям СКР, чтобы те проверили слова артиста. Информация об этом появилась в Telegram. «Ребят, девчонки, разводитесь, если сомневаетесь. Пока не начался Новый год», — передает telegram-канал Mash слова Кривикова. По словам Грачевой, популярная личность не может проводить подобную агитацию, особенно в Год семьи. «Негоже лидеру мнений к такому призывать публично. Кто-то может воспринять совет буквально и сгоряча разрушить ячейку общества», — отметила правозащитница.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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