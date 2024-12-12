12 декабря 2024

В ХМАО появится филиал международной выставки-форума «Россия»

В Ханты-Мансийске откроется филиал выставки-форума «Россия»
© Служба новостей «URA.RU»
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Губернатор ХМАО Кухарук сообщил об открытии в Югре филиала выставки «Россия»
Губернатор ХМАО Кухарук сообщил об открытии в Югре филиала выставки «Россия» Фото:

В Ханты-Мансийске появится филиал международной выставки-форума «Россия», которая проходила на ВДНХ в Москве. Об этом в личном телеграм-канале сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук.

«В Москве состоялась защита проектов перед оргкомитетом Национального центра „Россия“. Представил проект филиала Наццентра в Ханты-Мансийске. Площадка станет выставочным пространством и местом для проведения культурных мероприятий, образовательных программ, мастер-классов и творческих встреч», — сообщил губернатор.

Он добавил, что жители региона смогут повлиять на то, какие экспозиции будут размещаться на площадке. Планируется, что в каждом муниципалитете организуют сбор предложений. «Филиал будет открыт в 2025 году, в год 95-летия округа», — заключил глава региона.

Международная выставка-форум «Россия» проходила с 4 ноября 2023 по 8 июля 2024 года на территории ВДНХ в Москве. На выставке были представлены экспозиционные стенды от всех регионов России. 

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В Ханты-Мансийске появится филиал международной выставки-форума «Россия», которая проходила на ВДНХ в Москве. Об этом в личном телеграм-канале сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук. «В Москве состоялась защита проектов перед оргкомитетом Национального центра „Россия“. Представил проект филиала Наццентра в Ханты-Мансийске. Площадка станет выставочным пространством и местом для проведения культурных мероприятий, образовательных программ, мастер-классов и творческих встреч», — сообщил губернатор. Он добавил, что жители региона смогут повлиять на то, какие экспозиции будут размещаться на площадке. Планируется, что в каждом муниципалитете организуют сбор предложений. «Филиал будет открыт в 2025 году, в год 95-летия округа», — заключил глава региона. Международная выставка-форум «Россия» проходила с 4 ноября 2023 по 8 июля 2024 года на территории ВДНХ в Москве. На выставке были представлены экспозиционные стенды от всех регионов России. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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