В ХМАО появится филиал международной выставки-форума «Россия»

В Ханты-Мансийске появится филиал международной выставки-форума «Россия», которая проходила на ВДНХ в Москве. Об этом в личном телеграм-канале сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук.
«В Москве состоялась защита проектов перед оргкомитетом Национального центра „Россия“. Представил проект филиала Наццентра в Ханты-Мансийске. Площадка станет выставочным пространством и местом для проведения культурных мероприятий, образовательных программ, мастер-классов и творческих встреч», — сообщил губернатор.
Он добавил, что жители региона смогут повлиять на то, какие экспозиции будут размещаться на площадке. Планируется, что в каждом муниципалитете организуют сбор предложений. «Филиал будет открыт в 2025 году, в год 95-летия округа», — заключил глава региона.
Международная выставка-форум «Россия» проходила с 4 ноября 2023 по 8 июля 2024 года на территории ВДНХ в Москве. На выставке были представлены экспозиционные стенды от всех регионов России.
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