13 декабря 2024

В суде сообщили, что Ивлеева виновна в дискредитации ВС РФ

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Суд Москвы подтвердил виновность Ивлеевой в дискредитации российской армии
Суд Москвы подтвердил виновность Ивлеевой в дискредитации российской армии Фото:

Известный блогер Анастасия Ивлеева признана виновной по статье о дискредитации российской армии. Об этом сообщили в Московском городском суде.

«Апелляционная инстанция подтвердила виновность Ивлеевой в дискредитации ВС РФ», — говорится в сообщении. Его приводит ТАСС. Судебный процесс против блогера начался в апреле текущего года. Тогда Ивлеева была привлечена к административной ответственности и оштрафована на 50 тысяч рублей.

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Известный блогер Анастасия Ивлеева признана виновной по статье о дискредитации российской армии. Об этом сообщили в Московском городском суде. «Апелляционная инстанция подтвердила виновность Ивлеевой в дискредитации ВС РФ», — говорится в сообщении. Его приводит ТАСС. Судебный процесс против блогера начался в апреле текущего года. Тогда Ивлеева была привлечена к административной ответственности и оштрафована на 50 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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