В суде сообщили, что Ивлеева виновна в дискредитации ВС РФ

Суд Москвы подтвердил виновность Ивлеевой в дискредитации российской армии
Известный блогер Анастасия Ивлеева признана виновной по статье о дискредитации российской армии. Об этом сообщили
«Апелляционная инстанция подтвердила виновность Ивлеевой в дискредитации ВС РФ», — говорится в сообщении. Его приводит ТАСС. Судебный процесс против блогера начался в апреле текущего года. Тогда Ивлеева была привлечена к административной ответственности и оштрафована на 50 тысяч рублей.
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