Жители Курганской области смогут обратиться к Путину пятью способами

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Курганцы готовят вопросы к прямой линии президента
Курганцы готовят вопросы к прямой линии президента Фото:

Жители Курганской области могут обратиться с вопросом к президенту России Владимиру Путину пятью способами. Прямая линия запланирована на 19 декабря 2024 года, начало в 12:00 мск. Граждане и журналисты смогут задавать вопросы главе государства.

Владимир Путин будет отвечать на вопросы, полученные посредством множества каналов. Задать вопрос можно через следующие ресурсы:

  • сайт программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф);
  • СМС- или ММС-сообщения на номер 0-40-40;
  • специальное мобильное приложение;
  • социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», где можно отправлять как текстовые, так и видеовопросы;
  • телефон 8 (800) 200-40-40.

Прямые линии с высшими должностными лицами становятся популярным форматом общения с населением в России. Недавно губернатор Курганской области Вадим Шумков провел прямую линию

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Жители Курганской области могут обратиться с вопросом к президенту России Владимиру Путину пятью способами. Прямая линия запланирована на 19 декабря 2024 года, начало в 12:00 мск. Граждане и журналисты смогут задавать вопросы главе государства. Владимир Путин будет отвечать на вопросы, полученные посредством множества каналов. Задать вопрос можно через следующие ресурсы: Прямые линии с высшими должностными лицами становятся популярным форматом общения с населением в России. Недавно губернатор Курганской области Вадим Шумков провел прямую линию. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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