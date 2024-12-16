Жители Курганской области смогут обратиться к Путину пятью способами

Курганцы готовят вопросы к прямой линии президента
Жители Курганской области могут обратиться с вопросом к президенту России Владимиру Путину пятью способами. Прямая линия запланирована на 19 декабря 2024 года, начало в 12:00 мск. Граждане и журналисты смогут задавать вопросы главе государства.
Владимир Путин будет отвечать на вопросы, полученные посредством множества каналов. Задать вопрос можно через следующие ресурсы:
- сайт программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф);
- СМС- или ММС-сообщения на номер 0-40-40;
- специальное мобильное приложение;
- социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», где можно отправлять как текстовые, так и видеовопросы;
- телефон 8 (800) 200-40-40.
Прямые линии с высшими должностными лицами становятся популярным форматом общения с населением в России. Недавно губернатор Курганской области Вадим Шумков провел прямую линию.
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