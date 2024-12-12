Какие вопросы курганцы задали губернатору Шумкову

У губернатор Курганской области Вадима Шумкова завершилась прямая линия. На ней глава региона рассказывал про развитие экономики, поддержку больниц и демографию. URA.RU собрало всю информацию о том, на какие вопросы губернатор Шумков ответил во время прямой трансляции.
Экономические достижения и планы
Вадим Шумков поделился оптимистичными данными о текущем положении экономики Курганской области, упомянув, что регион находится в числе лидеров по экономическим показателям в стране. Губернатор выразил надежду, что к 2025 году Курганская область займет третье место в России по темпам роста ВВП.
Социальная поддержка населения
Шумков осветил вопросы социальных выплат, сообщив о значительных выплатах ветеранам труда и работникам бюджетной сферы. Особое внимание уделено семьям, воспитывающим приемных детей, для которых были повышены выплаты.
Вопрос мигрантов
Губернатор Шумков рассказал, что, вводя ограничения для мигрантов, нужно разбираться в себе. «У нас не хватает людей на заводах, зато много менеджеров, юристов, курьеров. Кого мы готовим? Когда подобьем кадры, постановим, кто из мигрантов должен тут работать. Диаспоры должны заниматься культурой, а не бегать по коридорам из-за преступлений. Такого быть не должно», — рассказал губернатор.
Здравоохранение и отдых
Губернатор подчеркнул важность модернизации медицинского оборудования и улучшения квалификации медицинских работников. В ближайшие пять лет здравоохранение будет одним из приоритетных направлений развития региона.
Также, отвечая на вопросы о состоянии озера Медвежье, губернатор подтвердил, что в санаторий вкладываются значительные средства для улучшения условий отдыха, и посещение озера рекомендуется. «Озеро „Медвежье“ и „Сосновая роща“ принимают тысячи туристов. На их модернизацию направили полмиллиарда рублей», — сообщил губернатор на прямой линии.
Проблемы и перспективы демографии
Шумков выразил мнение, что общество должно менять свои взгляды на воспитание детей и создание семей, подчеркивая, что это долгосрочная задача на десятилетия вперед. «Мы с вами 30 лет лепили общество потребления, а обществу потребления дети не нужны. В моем понимании на этот вопрос должны отвечать психологи и социологи. Нужно понять, когда мы пошли не туда. В общественной повестке дети не нужны. Повестку нужно перепрошивать. Это вопрос вдолгую — на 30-50 лет», — отметил Шумков.
Транспорт и инфраструктура
В ответ на вопросы жителей Кургана о транспортной доступности, Шумков сообщил о планах по обновлению автобусного парка и увеличению числа автобусов при сохранении доступной стоимости проезда.
Ранее URA.RU писало, что прямая линия с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым проходит 12 декабря. С главой региона хотели обсудить социально-экономическое развитие области. В связи с этим URA.RU также запустило онлайн-трансляцию, в которой сообщаются все важные и актуальные новости с прямой линии курганского губернатора.
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