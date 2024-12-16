Избил подругу и сбросил с высоты вниз: совершивший злодеяние пермяк покончил жизнь самоубийством

Вероятно, у молодых людей произошел конфликт
В Перми под окнами многоэтажки обнаружили труп молодого человека, который перед этим избил сковородкой и выбросил из окна несовершеннолетнюю девушку. Со слов очевидцев, инцидент произошел по улице 50 лет Октября, 21.
«ЧП в Гамово. Парень выкинул несовершеннолетнюю девушку из окна. Молодой человек перед своей смертью нанес удары девушке по голове сковородой», — рассказали ошеломленные увиденным местные жители.
Парень погиб на месте, а пострадавшую забрала бригада скорой помощи. Редакция URA.RU запросила комментарии по теме публикации у полицейских и следователей. Ответ ожидается.
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