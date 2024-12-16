Избил подругу и сбросил с высоты вниз: совершивший злодеяние пермяк покончил жизнь самоубийством

Пермяк избил сковородой и выбросил из окна несовершеннолетнюю девушку
© Служба новостей «URA.RU»
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Вероятно, у молодых людей произошел конфликт
Вероятно, у молодых людей произошел конфликт Фото:

В Перми под окнами многоэтажки обнаружили труп молодого человека, который перед этим избил сковородкой и выбросил из окна несовершеннолетнюю девушку. Со слов очевидцев, инцидент произошел по улице 50 лет Октября, 21.

«ЧП в Гамово. Парень выкинул несовершеннолетнюю девушку из окна. Молодой человек перед своей смертью нанес удары девушке по голове сковородой», — рассказали ошеломленные увиденным местные жители. 

Парень погиб на месте, а пострадавшую забрала бригада скорой помощи. Редакция URA.RU запросила комментарии по теме публикации у полицейских и следователей. Ответ ожидается.

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В Перми под окнами многоэтажки обнаружили труп молодого человека, который перед этим избил сковородкой и выбросил из окна несовершеннолетнюю девушку. Со слов очевидцев, инцидент произошел по улице 50 лет Октября, 21. «ЧП в Гамово. Парень выкинул несовершеннолетнюю девушку из окна. Молодой человек перед своей смертью нанес удары девушке по голове сковородой», — рассказали ошеломленные увиденным местные жители.  Парень погиб на месте, а пострадавшую забрала бригада скорой помощи. Редакция URA.RU запросила комментарии по теме публикации у полицейских и следователей. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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