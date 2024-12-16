Швейцария усиливает контроль за экспортом оружия, чтобы оно не попадало к ВСУ

Швейцарские власти ужесточили условия экспорта для частных покупателей стрелкового оружия и боеприпасов, чтобы они не передавались киевскому режиму в нарушение введенного эмбарго. С соответствующим заявлением выступили парламентарии страны.
В ноябре прошлого года польская частная фирма нарушила запрет и организовала поставку Украине сотни тысяч швейцарских патронов для снайперских винтовок. «Государственный секретариат по экономике Швейцарии принял меры в рамках расследования. Для подачи заявок на экспорт стрелкового оружия и боеприпасов к нему (теперь — прим. URA.RU) потребуется письменное заявление от частного получателя, такого как оружейник, торговец или поставщик», — написано в документе на парламентском сайте.
Ранее швейцарская сторона, ссылаясь на военный нейтралитет, отклоняла все запросы Германии, Испании и Дании о реэкспорте на Украину боеприпасов. Страна не входит в состав ЕС и НАТО, но при этом присоединилась почти ко всем европейским санкциям против РФ.
По данным телеканала 360, сейчас Штаты стали гораздо меньше передавать ВСУ противотанковые ракеты Javelin. Это связано с неверной инвентаризацией, которую выявил последний аудит Пентагона, пишет RT. По мнению Москвы, поставки вооружения Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в агрессивное противостояние с Россией.
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