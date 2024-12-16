Следком возбудил дело по факту выброшенной из окна высотки пермячки

Следственными органами СУ СКР по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по факту инцидента в Гамово, где парень выбросил из окна дома несовершеннолетнюю. Соответствующее поручение дал руководитель регионального управления Следкома Денис Головкин. Об этом говорится в telegram-канале ведомства.
«По поручению руководителя СК СК по Пермскому краю Дениса Валерьевича Головкина по факту смерти 17-летнего юноши и получения тяжелых травм несовершеннолетней возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)», — информирует пресс-служба ведомства .
URA.RU писало, что трагедия произошли ночью 16 декабря в доме №21 по улице 50 лет Октября. Молодой человек нанес девушке несколько ударов и выбросил из окна высотки, после чего покончил с собой. Очевидцы сняли происходившее на видео. Они уговаривали молодого человека одуматься. По словам соседей, молодые люди проживали вместе при этом юноша употреблял запрещенные вещества и алкоголь.
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