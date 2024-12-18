Появилось видео с допроса подозреваемого в убийстве генерала Минобороны

ФСБ опубликовала кадры с допросом подозреваемого в совершении теракта, в результате которого погиб начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорь Кириллов и его помощник. Из видео следует, что задержанный специально приехал в Москву по указу украинских спецслужб, которые обещали ему деньги, а также европейский паспорт.
«Я приехал в Москву по заданию украинской спецслужбы. Потом я покупал самокат. Вещи готовил. Потом все поставили рядом с домом генерал. И когда он вышел дома, я нажимал кнопку. Почему я сделал это (совершил теракт)? Мне предлагали 100 тысяч долларов и европейский паспорт», — рассказал подозреваемый в ходе задержания. Соответствующее видео распространили журналисты ТАСС, ссылаясь на ФСБ.
Следователи продолжают расследование теракта, совершенного накануне. Среди подозреваемых — гражданин Узбекистана. Именно он и представлен на видео.
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