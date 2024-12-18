Появилось видео с допроса подозреваемого в убийстве генерала Минобороны

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ФСБ опубликовала кадры с допросом подозреваемого в убийстве Игоря Кириллова
ФСБ опубликовала кадры с допросом подозреваемого в убийстве Игоря Кириллова Фото:
новость из сюжета
В Москве при взрыве погиб генерал-лейтенант Кириллов

ФСБ опубликовала кадры с допросом подозреваемого в совершении теракта, в результате которого погиб начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорь Кириллов и его помощник. Из видео следует, что задержанный специально приехал в Москву по указу украинских спецслужб, которые обещали ему деньги, а также европейский паспорт.

«Я приехал в Москву по заданию украинской спецслужбы. Потом я покупал самокат. Вещи готовил. Потом все поставили рядом с домом генерал. И когда он вышел дома, я нажимал кнопку. Почему я сделал это (совершил теракт)? Мне предлагали 100 тысяч долларов и европейский паспорт», — рассказал подозреваемый в ходе задержания. Соответствующее видео распространили журналисты ТАСС, ссылаясь на ФСБ.  

Следователи продолжают расследование теракта, совершенного накануне. Среди подозреваемых — гражданин Узбекистана. Именно он и представлен на видео.

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ФСБ опубликовала кадры с допросом подозреваемого в совершении теракта, в результате которого погиб начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорь Кириллов и его помощник. Из видео следует, что задержанный специально приехал в Москву по указу украинских спецслужб, которые обещали ему деньги, а также европейский паспорт. «Я приехал в Москву по заданию украинской спецслужбы. Потом я покупал самокат. Вещи готовил. Потом все поставили рядом с домом генерал. И когда он вышел дома, я нажимал кнопку. Почему я сделал это (совершил теракт)? Мне предлагали 100 тысяч долларов и европейский паспорт», — рассказал подозреваемый в ходе задержания. Соответствующее видео распространили журналисты ТАСС, ссылаясь на ФСБ.   Следователи продолжают расследование теракта, совершенного накануне. Среди подозреваемых — гражданин Узбекистана. Именно он и представлен на видео.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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