СК: генерала Кириллова мог убить гражданин Узбекистана

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Следователи задержали гражданина Узбекистана, который был завербован Украиной и убил Кириллова
Следователи задержали гражданина Узбекистана, который был завербован Украиной и убил Кириллова Фото:
новость из сюжета
В Москве при взрыве погиб генерал-лейтенант Кириллов

Следователи задержали гражданина Узбекистана, который подозревается в убийстве начальника Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игоря Кириллова. На данный момент задержанного доставили к следователю и проводят его допрос. Об этом сообщили в Следкоме. 

«Задержан гражданин Республики Узбекистан 1995 года рождения, подозреваемый в совершении теракта, в результате которого погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Российской Федерации Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов», — говорится в сообщении СК РФ. 

В ходе допроса задержанный заявил, что был завербован спецслужбами Украины. По их заданию он приехал в Москву, где ему выдали самодельное взрывное устройство, которое он установил в электросамокат у дома Кириллова. Для наблюдения за происходящим у здания гражданин Узбекистана арендовал каршеринг и установил в нем камеру видеонаблюдения. Съемка с камеры транслировалась в прямом эфире организаторам в Днепр. За совершение преступления мужчине обещали 100 тысяч долларов и проживание в одной из стран Европы. 

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Следователи задержали гражданина Узбекистана, который подозревается в убийстве начальника Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игоря Кириллова. На данный момент задержанного доставили к следователю и проводят его допрос. Об этом сообщили в Следкоме.  «Задержан гражданин Республики Узбекистан 1995 года рождения, подозреваемый в совершении теракта, в результате которого погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Российской Федерации Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов», — говорится в сообщении СК РФ.  В ходе допроса задержанный заявил, что был завербован спецслужбами Украины. По их заданию он приехал в Москву, где ему выдали самодельное взрывное устройство, которое он установил в электросамокат у дома Кириллова. Для наблюдения за происходящим у здания гражданин Узбекистана арендовал каршеринг и установил в нем камеру видеонаблюдения. Съемка с камеры транслировалась в прямом эфире организаторам в Днепр. За совершение преступления мужчине обещали 100 тысяч долларов и проживание в одной из стран Европы. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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