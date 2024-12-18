СК: генерала Кириллова мог убить гражданин Узбекистана

Следователи задержали гражданина Узбекистана, который подозревается в убийстве начальника Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игоря Кириллова. На данный момент задержанного доставили к следователю и проводят его допрос. Об этом сообщили в Следкоме.
«Задержан гражданин Республики Узбекистан 1995 года рождения, подозреваемый в совершении теракта, в результате которого погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Российской Федерации Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов», — говорится в сообщении СК РФ.
В ходе допроса задержанный заявил, что был завербован спецслужбами Украины. По их заданию он приехал в Москву, где ему выдали самодельное взрывное устройство, которое он установил в электросамокат у дома Кириллова. Для наблюдения за происходящим у здания гражданин Узбекистана арендовал каршеринг и установил в нем камеру видеонаблюдения. Съемка с камеры транслировалась в прямом эфире организаторам в Днепр. За совершение преступления мужчине обещали 100 тысяч долларов и проживание в одной из стран Европы.
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