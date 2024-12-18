Герасимов: продвижение ВСУ в Курской области остановлено

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Герасимов рассказал о пресечении всех попыток ВСУ прорваться в Курск
Герасимов рассказал о пресечении всех попыток ВСУ прорваться в Курск Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Продвижение украинских войск в Курской области было остановлено. Об этом сообщил глава Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов. 

«Продвижение противника остановлено. Ударами авиации и огнем артиллерии пресечены попытки прорыва мобильных групп ВСУ и иностранных наемников вглубь российской территории», — сообщил Герасимов, его слова приводит telegram-канал Минобороны РФ. По словам главы Генштаба, предпринятые ВСУ попытки прорыва вглубь территории России были успешно пресечены.

Герасимов уточнил, что ситуация в Курской области находится под контролем. Меры по укреплению границ продолжаются.

ВСУ 6 августа предприняли попытку наступления на Курскую область. В операции участвовали примерно 300 военнослужащих, 11 танков и около 20 единиц бронетехники. В ходе активных боевых столкновений российские войска уничтожили большое количество военной техники противника. Бои продолжаются по настоящее время. 

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Продвижение украинских войск в Курской области было остановлено. Об этом сообщил глава Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов.  «Продвижение противника остановлено. Ударами авиации и огнем артиллерии пресечены попытки прорыва мобильных групп ВСУ и иностранных наемников вглубь российской территории», — сообщил Герасимов, его слова приводит telegram-канал Минобороны РФ. По словам главы Генштаба, предпринятые ВСУ попытки прорыва вглубь территории России были успешно пресечены. Герасимов уточнил, что ситуация в Курской области находится под контролем. Меры по укреплению границ продолжаются. ВСУ 6 августа предприняли попытку наступления на Курскую область. В операции участвовали примерно 300 военнослужащих, 11 танков и около 20 единиц бронетехники. В ходе активных боевых столкновений российские войска уничтожили большое количество военной техники противника. Бои продолжаются по настоящее время. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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