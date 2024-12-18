Герасимов: продвижение ВСУ в Курской области остановлено

Продвижение украинских войск в Курской области было остановлено. Об этом сообщил глава Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов.
«Продвижение противника остановлено. Ударами авиации и огнем артиллерии пресечены попытки прорыва мобильных групп ВСУ и иностранных наемников вглубь российской территории», — сообщил Герасимов, его слова приводит telegram-канал Минобороны РФ. По словам главы Генштаба, предпринятые ВСУ попытки прорыва вглубь территории России были успешно пресечены.
Герасимов уточнил, что ситуация в Курской области находится под контролем. Меры по укреплению границ продолжаются.
ВСУ 6 августа предприняли попытку наступления на Курскую область. В операции участвовали примерно 300 военнослужащих, 11 танков и около 20 единиц бронетехники. В ходе активных боевых столкновений российские войска уничтожили большое количество военной техники противника. Бои продолжаются по настоящее время.
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